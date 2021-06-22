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Giriş Tarihi: 23.6.2021 00:56 Son Güncelleme: 23.6.2021 00:56

! ve adanın diline düşüyor

Ada Masalı 2. bölüm izle! Haziran ve Poyraz adanın diline düşüyor

ekranlarının yeni dizisi 2. bölümüyle izleyenlerle buluştu. Dizinin son bölümünde ve adanın diline düşüyor. Öte yandan son bölümün televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Ada Masalı 2. bölüm izleme linki ve özet detayları.

dizisi 2. son bölümüyle ekranlarında dün yayınlandı. Diziyi televizyondaki gösterim saatleri içerisinde izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

ADA MASALI 2. BÖLÜM İZLE

Star TV ile Ada Masalı 2. bölüm izleme linki ve son bölüm özet bilgileri şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Ada Masalı 2. Bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler



ADA MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

, 'in kuşkularını ortadan kaldırmak için 'ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır. Diğer yandan 'in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar.



Haziran henüz açılmadıysa da otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçer. Organizasyonun her adımında Poyraz'la anlaşmazlığa düşerler. Haziran şehirli telaşıyla işe koyulurken Adalıların hayat akış hızındaki yavaşlıkla mücadele etmek zorunda kalır. Diğer taraftan bütün Ada, Haziran ve Poyraz'ın öpüşmesini konuşmaya başlar.



elbette bu duruma çok sinirlenir ve olaya el koymaya karar verir. Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada'ya gelir ve bu Haziran'ı çok zor durumda bırakır.

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Ada Masalı 2. bölüm izle! Haziran ve Poyraz adanın diline düşüyor
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