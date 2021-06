Ada Masalı 2. bölüm izle! Haziran ve Poyraz adanın diline düşüyor

ADA MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Haziran, Nehir'in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz'ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır. Diğer yandan Biricik'in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar.