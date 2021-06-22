Ada Masalı nerede çekiliyor, Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekildiği yer, konusu ve oyuncuları!

Yaz dizilerinden biri olan Ada Masalı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Star TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan yapımın 2.bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Tanıtım fragmanlarında da anlaşılacağı üzere dizinin çekimleri adada gerçekleşiyor. Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz'ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan Ada Masalı nerede çekiliyor, konusu ne, oyuncuları kim? Ada Masalı'nın çekildiği Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede?
Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.
Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.
Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.
Ayça Ayşin Turan
Alp Navruz
İpek Tenolcay,
Nihan Büyükağaç,
Bülent Çolak,
Cem Anıl Kenar,
Beril Pozam,
Özge Demirtel,
Rami Narin,
Eylül Ersöz,
Bedia Ener.