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Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:17 Son Güncelleme: 22.6.2021 17:18

nerede çekiliyor, ve nerede? Ada Masalı çekildiği yer, konusu ve oyuncuları!

Ada Masalı nerede çekiliyor, Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekildiği yer, konusu ve oyuncuları!

Star TV ekranlarında yayınlanan konusu ve oyuncuları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Yayın hayatına geçen hafta başlayan dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerler de merak konusu oluyor. Haziran ve Poyraz'ın aşk hikayesini işleyen dizide bu hafta Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalıyor. Diziyi ilk kez izleyenler ise sorusuna yanıt arıyor. Dizinin ve ’nda çekildiği biliniyor. Peki Ada Masalı nerede çekiliyor, konusu ne, oyuncuları kim? Ada Masalı’nın çekildiği Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede?

Yaz dizilerinden biri olan konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Star TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan yapımın 2.bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Tanıtım fragmanlarında da anlaşılacağı üzere dizinin çekimleri adada gerçekleşiyor. Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz'ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan , konusu ne, oyuncuları kim? Ada Masalı'nın çekildiği ve nerede?

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.

ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan

Alp Navruz

İpek Tenolcay,

Nihan Büyükağaç,

Bülent Çolak,

Cem Anıl Kenar,

Beril Pozam,

Özge Demirtel,

Rami Narin,

Eylül Ersöz,

Bedia Ener.

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Ada Masalı nerede çekiliyor, Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekildiği yer, konusu ve oyuncuları!
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