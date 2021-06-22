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Giriş Tarihi: 22.6.2021 21:58

Survivor Berkay kimdir? eleme adayı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

mavi takımda mücadele eden ve bu hafta eleme adayı seçilen ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İzleyenlerin merak ettiği Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

ekranlarında yayınlanan eleme potasında giren Survivor ile ilgili detaylar merak konusu olarak Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de doğdu. Aslen Bursalı olan Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Eski futbolcu 'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın ağabeyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan 'dır.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.

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Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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