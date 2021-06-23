Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında başarılı performansıyla son 4'e kalmayı başaran Yiğit Poyraz ile ilgili bilgiler yarışmanın izleyicileri tarafından merak edilerek Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor.

Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo.