Hazır SIM kart fiyatları ne kadar? Sim kart ve yeni hat fiyatları

Dünya üzerinde belki de en fazla satışı olan eşyalardan birisi cep telefonudur. Cep telefonlarının esas var olma amacı iletişimdir. Cep telefonları ile kilometrelerce uzaklıktaki kişiler birbirlerini arayıp iletişim içinde bulunabilirler. İletişim içinde olmak için sadece cep telefonları yeterli değildir. Cep telefonlarına takılan sim kartı ile insanlar iletişim kurabilirler. Sim kartlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlere ise operatör adı verilir. Herkes istediği operatörün sim kartını satın alıp telefonlarına takabilir. Sim kartlarının belli bir ücretleri bulunur. Peki kontörlü hat fiyatları ne kadardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Hat Fiyatları 2020

Hat fiyatları her yıl değişmektedir. Her operatörün hattının kendine ait fiyatları bulunmaktadır. Cep telefonlarının iletişim maksadıyla kullanılabilmesi için insanların sim karta yani hatta ihtiyaçları vardır. Hat fiyatları da ikiye ayrılmaktadır. Faturalı hatlar ile faturasız hatların fiyatları birbirinden farklıdır. Bir kişi telefonuna sim kart alırken faturalı hat mı yoksa faturasız hat mı alacağına dikkat etmeli ve parasını ona göre ayarlamalıdır. Faturasız hat fiyatları belli olsa da faturalı hat fiyatları belli fiyatlar değildir. Faturalı hat alan bir insan herhangi bir kampanyaya göre fiyatını alır ve fiyat belki de kişiye özel olabilir. 2020 yılında hat fiyatları şu şekildedir:

Turkcell: En az 100 TL | En fazla 150 TL

Vodafone: En az 95 TL | En fazla 120 TL

Türk Telekom: En az 95 TL | En fazla 100 TL

TURKCELL Hat Fiyatları

Türkiye'de birçok operatör vardır. Ancak bunlar arasında en bilineni hiç şüphe yok ki Turkcell'dir. Turkcell yıllardır insanlar tarafından çok sevilen bir operatördür. Yeni bir telefon alan kişiler kendilerine sim kart alacakları zaman ilk gittikleri yer Turkcell olur. Ancak Turkcell diğer operatörlere kıyasla daha pahalıdır. Hem sim kart hem de paketler yönünden daha pahalı olsa da en çok müşterisi olan operatörlerdendir. Turkcell müşterileri Turkcell'in verdiği hizmetten çok memnunlardır. Turkcell hat almak isteyen kişiler en az 100 en fazla 150 TL'yi gözden çıkarmalılardır. Ancak bayilere verilen serbest piyasa koşullarından dolayı daha farklı bir fiyatla da hat alınabilir.

Vodafone Hat Fiyatları

Türkiye'nin en bilinen operatörlerinden bir diğeri de Vodafone'dir. Vodafone hem en çok bilinen hem de en çok müşteriye sahip operatörlerdendir. Vodafone kullanan kişiler bu operatörden oldukça memnunlardır. Turkcell'den daha ucuz olmasından dolayı insanların daha fazla sevdiği bir hattır. Yeni bir telefon almak isteyen ya da hattını değiştirecek olan kişilerin çoğu soluğu bir Vodafone bayisinde alır. Vodafone bayisine sim kart almaya giden bir kişi en az 95 en fazla 100 lirayı gözden çıkarmalıdır. Piyasada Vodofone sim kart fiyatları bu şekilde bilinse de bayilere verilen serbest piyasa koşulları ile faturasız bir sim kartı daha farklı fiyata almak da mümkündür.

Türk Telekom Hat Fiyatları

Türkiye'de meşhur olan ve adını duyuran diğer operatör ise Türk Telekom. Türk Telekom diğer iki meşhur operatöre kıyasla çok daha ucuz bir operatördür. Bundan dolayı da pek çok insan Türk Telekom'u tercih eder. Türk Telekom hat fiyatı Turkcell ve Vodofone'dan ucuz olduğu gibi pek çok paket fiyatı da daha ucuz. Türk Telekom hat almak isteyen bir insan herhangi bir TT bayisine giderken en az 95 en fazla da 100 TL'yi gözden çıkarmalıdır. Ancak bayilerin serbest piyasalarından yararlanarak sim kartını daha farklı bir fiyata almak da mümkündür.