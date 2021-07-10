Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?

A) Çiçek

B) Kabakulak

C) Kızamık

D) Tifüs

Cevap: D) Tifüs