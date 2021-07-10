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Haberler Medya Haberleri 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?
Giriş Tarihi: 10.7.2021 23:30 Son Güncelleme: 10.7.2021 23:32

1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?

1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?

A) Çiçek

B) Kabakulak

C) Kızamık

D) Tifüs

Cevap: D) Tifüs

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1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?
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