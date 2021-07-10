Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır?

A) Telefonun çalması

B) Beton duvarın hareket etmesi

C) Bir meteoritin çarpması

D) Yola kedi atlaması

Cevap: B) Beton duvarın hareket etmesi