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Giriş Tarihi: 10.7.2021 23:34 Son Güncelleme: 10.7.2021 23:38

Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır?

Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır?

A) Telefonun çalması

B) Beton duvarın hareket etmesi

C) Bir meteoritin çarpması

D) Yola kedi atlaması

Cevap: B) Beton duvarın hareket etmesi

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Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır?
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