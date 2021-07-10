Maraşlı ve Mahur'un büyük aşkı ekranlara veda ediyor! Maraşlı final bölümü ile son kez ekranlara gelecek...

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı final bölümüyle önümüzdeki hafta ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. TIMS&B Productions imzalı, ilk bölümü 11 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki yapımın bu kararı sonrasında "Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Maraşlı dizisinin final bölümüne dair detaylar...
MARAŞLI FİNAL YAPIYOR!
lk bölümü 11 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi yayınladığı fragmanla final kararı verdiğini duyurdu.
Dizinin bu kararı vermesinin nedeni bilinmezken 13 Temmuz tarihinde son kez televizyon ekranlarına geleceği kaydedildi.
MARAŞLI 25. BÖLÜM ÖZETİ
Gerçekleri öğrenen Mahur çok öfkelidir ve Maraşlı'ya, Dilara'nın gerçekleri söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?
Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?
Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?
Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…