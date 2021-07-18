MasterChef son bölümde yangın paniği! MasterChef yarışmacısı ne yapacağını şaşırdı, Danilo Şef’ten uyarı geldi!

Dakikalar ile yarışan yarışmacılar elinden geleni yaparken yarışmacılardan Şükrü'nün ocak üstündeki tenceresi bir anda alev aldı. Yarışmacı, alevler içinde kalan tenceresini söndürüp yemeğini yapmaya devam etti.



Korku dolu anlar yaşayan Danilo Zanna yarışmacıya "Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!" diyerek çıkıştı. Ardından ise Danilo Şef yarışmacının hızlı müdahalesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Yarışmacı Mehmet ise kısıtlı sürede hızlanmaya çalışırken acele ile yağ şişesini yere düşürdü. Üçlü arasında ilk elenen isim Mehmet Ürker, ikinci elenen ise Şükrü Özsarı oldu. Hamza ise üst tura çıkan isim oldu.