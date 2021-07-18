MasterChef son bölümde yangın paniği! MasterChef yarışmacısı ne yapacağını şaşırdı, Danilo Şef’ten uyarı geldi!

MasterChef'in Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde büyük panik yaşandı. Şeflerin karşısına çıkan MasterChef Şükrü Özsarı yemeğini yetiştirmek için mücadele ederken tereyağını erittiği sırada tenceresi alev aldı. Olaya ekipler hemen müdahale ederken Danilo Şef yarışmacıya, "Neredeyse stüdyoyu yakıyordun" diyerek sitemde bulundu.
MASTERCHEF YARIŞMACISININ TENCERESİ ALEV ALDI!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te üçlü düelloda yarışmacılar mücadele verdi. Son bölümde şefler yarışmacılardan karnıyarık ve pilav yapmasını istedi. Heyecanına tüm hızıyla devam eden yarışmada Mehmet Ürker, Şükrü Özsarı ve yarışmacı Hamza karşı karşıya geldi.
Mehmet birinci olacağını iddia ederek rakipleri için "Seneye gelirler" derken, Hamza ise "Diğer yarışmacılar bilmiyorlarsa workshop vereyim" şeklinde konuşarak rekabeti artırdı.
Dakikalar ile yarışan yarışmacılar elinden geleni yaparken yarışmacılardan Şükrü'nün ocak üstündeki tenceresi bir anda alev aldı. Yarışmacı, alevler içinde kalan tenceresini söndürüp yemeğini yapmaya devam etti.
Korku dolu anlar yaşayan Danilo Zanna yarışmacıya "Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!" diyerek çıkıştı. Ardından ise Danilo Şef yarışmacının hızlı müdahalesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.
Yarışmacı Mehmet ise kısıtlı sürede hızlanmaya çalışırken acele ile yağ şişesini yere düşürdü. Üçlü arasında ilk elenen isim Mehmet Ürker, ikinci elenen ise Şükrü Özsarı oldu. Hamza ise üst tura çıkan isim oldu.