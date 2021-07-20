Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un gençliği ve hayatı

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmini izleyenler, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü sorusuna yanıt arıyor. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un gençliği ve hayatı, Gürses'in hayranları tarafından inceleniyor. İşte ikilinin hayat hikayesi ile oyuncu Muhterem Nur'un sanat geçmişi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga olan Muhterem Nur, Manastır şehrinde 1927'de dünyaya geldi. Babasını hiç tanımayan Muhterem Nur "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçti. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışmaya başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. Muhterem Nur'un hayatı Ömrümce Ağladım adlı kitaba konu oldu.