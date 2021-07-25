Baş Belası son bölüm izle! Şahin, Şebeke’yi ortaya çıkarmak için plan yapıyor

Baş Belası dizisi 6. son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan yeni bölüm gösterimini izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler "Baş Belası son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
ATV ile Baş Belası dizisi son bölüm izleme linki ve 6. bölüm özet detayları şöyle;
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Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.