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Giriş Tarihi: 26.7.2021 00:45 Son Güncelleme: 26.7.2021 00:45

Baş Belası son bölüm izle! Şahin, Şebeke’yi ortaya çıkarmak için plan yapıyor

Baş Belası son bölüm izle! Şahin, Şebeke’yi ortaya çıkarmak için plan yapıyor

ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Baş Belası dizisi 6. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Şahin, Şebeke’yi ortaya çıkarmak için plan yapıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Baş Belası son bölüm izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Baş Belası son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Baş Belası dizisi 6. son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan yeni bölüm gösterimini izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler "Baş Belası son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Baş Belası dizisi son bölüm izleme linki ve 6. bölüm özet detayları şöyle;

Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baş Belası dizisi 6. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM İZLE|TIKLAYINIZ…

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.

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Baş Belası son bölüm izle! Şahin, Şebeke’yi ortaya çıkarmak için plan yapıyor
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