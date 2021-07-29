Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi ilk kez ATV’de! Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Lasse HallströmJoe Johnston üstlendiği yapım fantastik türünde izleyiciyle buluşuyor. Peki Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ KONUSU NE?

Genç Clara'nın istediği tek şey bir anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer'ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha biçilemez altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır. Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz bir paralel dünyada kaybolmuştur. Clara bu paralel dünyada bir fare çetesiyle, Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere 3 boyuta hükmeden hükümdarlarla ve yolculuğunda ona eşlik edecek olan Phillip isimli bir askerle tanışır. Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne'nin yönetimindeki 4. boyutta da anahtarı aramak ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge getirebilmek için cesur olmalıdır.

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Morgan Freeman

Helen Mirren

Keira Knightley

Richard E. Grant

Mackenzie Foy

Matthew Macfadyen

Ellie Bamber

Jayden Fowora-Knight

Miranda Hart