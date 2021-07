Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:12

Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi ilk kez ATV’de! Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Fantastik türde izleyiciyle buluşacak olan yapımda Genç Clara'nın istediği tek şey bir anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer'ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha biçilemez altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır. Orijinal adı The Nutcracker and the Four Realms olan Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?