Paella tarifi: MasterChef paella nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında final turu mücadelesi veren yarışmacılar paella'yı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef paella nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

PAELLA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

2 diş sarmısak

6 dal maydanoz

1 tutam safran

Bir buçuk litre tavuk suyu

3 adet derisiz tavuk göğsü

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

250 ml domates püresi

1 çorba kaşığı tozşeker

1 su bardağı pirinç,

tuz,

karabiber

6 adet karides

300 gram tarak

200 gram baharatlı sosis

250 ml beyaz şarap

PAELLA YAPILIŞI