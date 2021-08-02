Paella tarifi: MasterChef paella nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında final turu mücadelesi veren yarışmacılar paella'yı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef paella nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.
PAELLA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet küçük boy soğan
- 2 diş sarmısak
- 6 dal maydanoz
- 1 tutam safran
- Bir buçuk litre tavuk suyu
- 3 adet derisiz tavuk göğsü
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 250 ml domates püresi
- 1 çorba kaşığı tozşeker
- 1 su bardağı pirinç,
- tuz,
- karabiber
- 6 adet karides
- 300 gram tarak
- 200 gram baharatlı sosis
- 250 ml beyaz şarap
PAELLA YAPILIŞI
- Bir tencerede zeytinyağı, soğan, sarmısak ve maydanozu karıştırın. Soğanlar pembeleştikten sonra safran, kuşbaşı doğranmış tavuk, sosis ve biberleri ekleyip kavurun. Sonra domates püresi ve şekeri ekleyip karıştırın.
- Üzerine pirinç ve tavuk suyunu ekleyin ve pişirmeye devam edin. Arada bir karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Şarabı ekleyip karıştırın. Karides ve deniz taraklarını ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.
- Eğer pirinçler pişmemişse biraz daha tavuk suyu ekleyip pirinçlerin pişmesini bekleyin. Sıcak olarak servis yapın.