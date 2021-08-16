MasterChef Eren kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı kaç yaşında, nereli?

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacısı olarak seçilen Eren Kaşıkçı ile ilgili bilgiler merak konusu olarak MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF EREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada'dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul'da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada'dan 2021'de MasterChef'e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.