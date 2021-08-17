Hıçkırık oyuncuları kimler ve konusu nedir? Hıçkırık filmi Hint yapımı mı?

Hint yapımı Hıçkırık filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Başrollerinde Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar ve Asif Basra gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Filmde, Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. İşte, Hıçkırık filmi konusu ve oyuncu kadrosu

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?