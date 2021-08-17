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Haberler Medya Haberleri Hıçkırık oyuncuları kimler ve konusu nedir? Hıçkırık filmi Hint yapımı mı?
Giriş Tarihi: 17.8.2021 16:03

Hıçkırık oyuncuları kimler ve konusu nedir? Hıçkırık filmi Hint yapımı mı?

Hıçkırık oyuncuları kimler ve konusu nedir? Hıçkırık filmi Hint yapımı mı?

Hıçkırık filmi konusu ve oyuncuları, günün en çok araştırılan filmleri arasında bulunuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapıtta, Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur. Gerek konusu gerekse oyuncuları ile dikkat çeken film, vizyonda kaldığı sürede büyük ilgi görmüştü. Peki, Hıçkırık filminin konusu ve oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

Hint yapımı Hıçkırık filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Başrollerinde Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar ve Asif Basra gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Filmde, Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. İşte, Hıçkırık filmi konusu ve oyuncu kadrosu

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Rani Mukherjee
  • Supriya Pilgaonkar
  • Asif Basra
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Hıçkırık oyuncuları kimler ve konusu nedir? Hıçkırık filmi Hint yapımı mı?
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