Astsubay nasıl olunur, kimler astsubay olabilir? Kadın ve erkek astsubay olma şartları nelerdir?

Astsubay olmak isteyenlerin eğitim durumlarının en az lise mezunu olması şarttır. Liseyi bitiren adaylar üniversite sınavlarından alınan puana ek olarak askeri mülakata girerek yeterli görüldükleri takdirde astsubay olabilirler. Aynı zamanda üniversite veya ön lisans bölümlerinden mezun olanlar TSK'nın yayınladığı duyuruya istinaden askerlik şubesine başvuru yapabilir ve astsubaylık sınavlarına giriş hakkı yakalayabilirler.

ASTSUBAY NEDİR?

Subaydan kıdemsiz olan astsubay, er ve erbaşlardan kıdemli asker anlamına gelmektedir. Astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet vermekte emirkomuta zincirindeki konumlarına ek olarak askeri ve muharebe gibi alanlarda görev görmektedirler. Astsubaylar birlikler arası iletişimde görev almak, muharebe görevlerini yerine getirmek, subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yerleşkelerin güvenliğini sağlamak gibi birçok göreve sahiptirler.

KİMLER ASTSUBAY OLABİLİR?

T.C. vatandaşı olan herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler astsubay olma hakkına sahiptir. Astsubay olmak isteyenler ilk etapta ÖSYM tarafından düzenlenen sınava girmeli ve başarılı olmalıdırlar. Aynı zamanda Astsubay Meslek Yüksek Okullarından mezun olmaları gerekebilir. Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmeden önce adaylar bir takım test ve muayeneden geçerek, ilgili mülakatı olumlu geçirenler okula kabul edilir. Ancak Astsubay okulu dışında başka okullardan mezun olanlarda gerekli sınavlardan başarı sağladığı takdirde astsubay olabilirler.

ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

Astsubay olmak isteyenleri bekleyen bazı zorlu sınav ve mülakatlar bulunmaktadır. Ancak, kişilerin astsubay şartlarını taşıması halinde sınavlar çok çalışılarak kazanılabilir. Astsubay sınavlarına başvuruda bulunan adaylar, askeri kuvvet kurumunun sınavlarından gerekli puanları aldıklarında astsubay olma hayallerine kavuşarak, görevlerine başlamak üzere adım atarlar.

ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI

Astsubay olmak için gerekli olan şartları taşımak Astsubay olma yolunda en önemli adımları oluşturur. Diğerleri gayret, azim ve çalışma ile tamamlanan noktalardır. İşte astsubay alımı şartlarına ilişkin detaylar…

Vücutta dövme, yanık, çizik gibi izlerin bulunmaması

2 senelik üniversiteleri bitirenlerin 26 yaşını aşmamış olması

Diş yapısının kusursuz olması

Lise ya da dengi okullardan mezun olmak

2 yıllık veya 4 yıllık fakültelerden mezun olmak

Vücut yapısında kusur olmaması ve sağlam olması

4 senelik fakülteleri bitirenlerin 28 yaş üstünü aşmamış olması

TSK'nın belirlediği boy ölçülerine sahip olmak

Şartları taşıyan vatandaşlar askeri hastaneye sevk edilip sağlık raporu alarak, sınavlara girebilirler.

ASTSUBAY OLMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRİLİR?

Astsubay olmak isteyenler sözlü, yazılı ve fiziki kabiliyet yeterlilik sınavı olmak üzere 3 sınava girmektedirler. İlk sözlü sınavda 50 tane soru sorulmaktadır. Türkçe, İnkılap, T.C. Anayasası, Atatürkçülük, gibi derslerden soru kalıpları hazırlanmaktadır. Diğer bir sınav olan yazılı sınavdan 70 puan alınması gerekir. Bu sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınavda 70 ve üzeri alanlar mülakat sınavına girme hakkına sahip olmaktadırlar.

JANDARMA ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

Jandarma astsubaylığı için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Lise mezunu olan adaylar YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girmektedir. İki oturum şeklinden yapılan bu sınavlar Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Alan Yeterlilik Testlerini (AYT) içermektedir. Bu sınavlar üzerinden başarı sağlayanlar jandarma astsubay olma şartlarını da taşıyorsa Jandarma Astsubayı olma hakkına sahip olabilirler.

KADIN ASTSUBAY ŞARTLARI

Kadın ve erkek astsubay şartları benzerlik gösterse de birkaç unsur değişiklik göstermektedir. Erkek adaylar için belirlenen 1.64 boy kriteri kadınlarda 1.58 cm'den az olmama koşulunu içermektedir. Boy, kilo ve vücut endeksinin istenilen ölçülerde olması şartı öngörülmektedir. Adayların en fazla 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmaları ve herhangi bir hastalıklarının bulunmaması şartı bulunmaktadır.