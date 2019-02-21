POMEM 23. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi 2019 mülakat sonuç tarihi

Polis olmak için heyecanla bekleyen POMEM adayları mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Yakın zaman da sınavlara girerek gerekli aşamaları geçen bekleyen 23. Dönem polis adayları mülakat sonuçlarını dört gözle bekliyor. Peki, polis adayaları tarafından dikkatle takip edilen POMEM mülakat sonuçları ve sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıkalma yapıldı mı?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 23. DÖNEM 2019

POMEM mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ederken, henüz mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi gelmedi.

Ancak Şubat ayının sonlar ve Mart ayının başları gibi mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılması bekleniyor.

İşte POMEM 23. dönem mülakatları ile ilgili tüm detaylar...