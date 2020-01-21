Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! Şeker Fabrikaları kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları kura çekim sonuçları bugün açıklanacak. Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu ilan DPB resmi sitesi üzerinden paylaşılırken yapılacak olan 1500 kişilik alımla ilgili tüm detaylar da buradan adaylarla paylaşıldı. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan işçi alımında başvurular geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Peki, Türkiye Şeker Fabrikaları kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeker Fabrikaları kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ŞEKER FABRİKALARI KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Yapılan duyurunun detayları; Şirketimiz bünyesinde bulunan fabrikalarımıza alınacak elemanların ilamındaki "Başvurularda Aranacak Genel Şartların 3. maddesinde ortaöğrenim için taleplerin noter huzurunda ve il düzeyinde çekilecek kura ile belirleneceği belirtilmişti. Haberimizin devamından Şeker Fabrikaları kura çekimi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...