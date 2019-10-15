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başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 başvuru ücreti ne kadar?

polis alımı başvuruları başladı. Binlerce polis olmak isteyen aday başvurularını tamamlamak istiyor. 7 bin polis alımı başvurusu ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Bilindiği üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40’ı erkek, 560’ı kadın, önlisans mezunu 1260’ı erkek, 140’ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Vatandaşlar ‘’ , başvuru ücreti ne kadar?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Peki POMEM başvurusu nasıl yapılır? 2019 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya ne kadar ücret yatırılacak?

Giriş Tarihi: 15.10.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 18:24
POMEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 POMEM polis alımı başvuru ücreti ne kadar?

Merakla beklenen başvuruları 14 Ekim tarihinde başladı. Adayların 25 Ekim'e kadar başvurularını tamamlamış olması gerekiyor. 7 bin polis alımı ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Başvuruda bulunacak adaylar şartları ve başvuru ücretini merak ediyor. POMEM bünyesinde alınacak adaylar lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) kişi olarak belirlendi. Peki ? 2019 başvuru ücreti ne kadar?

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! 2019

POMEM alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. On binlerce polis olmak isteyen aday başvuru şartlarını ve ücretini merak ediyor. Haberimizin devamında POMEM başvurularına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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POMEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 POMEM polis alımı başvuru ücreti ne kadar?
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