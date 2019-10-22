Rüya tabirleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Rüyada su görmek niteliğine bağlı olarak niteliğine bağlı olarak değişiklik göstermek ile birlikte görüldüğü şekle göre oldukça farklı yorumlanması da olmuştur. Bol kazanç, şans, uzun ve sağlıklı yaşam, mutlu evlilik iyi sonuçlar doğuracağı düşüncesi tahminciler tarafından söylenmiştir. Peki, rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su içmek tabiri anlamı…

RÜYADA SU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA SU İÇMEK TABİRİ ANLAMI

Rüyada su görmek ve içmek hem başlangıçları hem de sonları işaret eder. Rüyada su ve su içmek rüyanın niteliğine bağlı olarak bol kazanca, şansa, açık bahta, uzun ve sağlıklı yaşama, mutlu evliliklere delalet ettiği gibi bazen ölüme de işaret eder. Rüyada görülen suyun niteliği rüya yorumunu direkt olarak etkiler. Eğer su temiz ve duruysa iyi şeyler olacağı, eğer su temiz değilse de kötü şeyler olacağı anlamına gelir. Su berraksa kazanç ve bereket anlamına gelir değilse o zaman da sıkıntı ve huzursuzluk anlamına gelir. Rüyada başka biri tarafından kendisine su verildiğini görmek yalan manasına gelir. Eğer su durağansa yani hareket halinde değilse bu cezaevine işaret eder.

Rüyada Su İçmek

Rüyasında su içtiğini gören kişi hayırlı şeylerle karşılaşır. Rüyasında kendini su içerken gören kişinin şansı ailesinden yana açıktır, onlar tarafından sevilecek, değer görecek ve yaşlılığında kendisine aile bireyleri tarafından sahip çıkılacağı anlamına gelir.

Rüyada su görmek ve içmemek ne anlama gelir?

Rüyada su görüp o suyu içmemek haksızlığa uğrayacağına işaret eder. Yapılacak bir işten hakkedilen parayı alamamayı, elinde imkan olmasına rağmen bir türlü planladığı işleri yapamayacağına işaret eder.

Rüyada Su Vermek

Rüyada birine su verdiğini görmek hayırlı bir şeye işaret etmez. Birine rüyasında su veren kişinin bir nedenden dolayı toplum içinde mahcup olacağına, utanacağına ya da kendini küçük düşmüş gibi hissetmesine neden olacak demektir.

Rüyada Akarsu Görmek

Rüyada akarsu görmek hayırlara işaret eder. Su eğer berraksa ömrün uzun ve mutlu geçeceği anlamına gelir. Fakat suyun kuruduğunu görmek de sağlık sorunları yaşanacağı anlamına gelir. Su akıntı halindeyse bu, işlerin yolunda gideceği, kişinin kazancının ve rızkının çoğalacağı anlamına gelir.

Rüyada Suya Düşmek

Rüyada suya düşmek pekiyi şeylere yorumlanmaz. Kişi rüyasında hareketsiz ve durağan bir suya düştüğünü görürse bu bir mahpusluk anlamına gelir. Eğer rüya sahibi derin bir suya düşerse ve suyun derinliğini görmezse bu o kişinin çok zengin biri olacağı anlamına gelir.

Rüyada Su Görmek Ve Yüzmek

Aydınlık bir döneme girileceğine, bu dönem içinde çok başarılı olunacağına, hiç sıkıntı çekilmeden rahata erileceğine, iş güç konusunda birçok karar verileceğine, yakın bir zaman içinde çok zor bir işin atlatılacağına, yapılan bir hata yüzünden çekilen sıkıntının arkadaşların vereceği destek sayesinde sona ereceğine ve çok mutlu edici bir haber alınacağına yorumlanır. Sağlık sorunlarının kısa süre içinde tedavi edileceğine yorulur. Rüyada su görüp yüzen birini görmek, bir sıkıntıdan ötürü çok büyük bir zarar edilen işin yakın bir zaman içinde toparlanacağına, uğranılan bir ihanetten ötürü kırgınlık yaşanan biri ile yolların ayrılacağına, rahat bir hayata adım atılacağına, sorunların çözüm bulacağına ve çözümsüz gibi duran bir işin çözüleceğine delalet eder.

Rüyada Ateş ve Su görmek

Rüyada ateş ve su görmek dertlerin sonlanacağına, ortaya bol kazançlı bir çalışma ortamı çıkacağına işaret eder.

Rüyada siyah akan su görmek

Rüyada siyah akan su görmek, rahat bir nefes alınacağına ve güzel günlerin kapıda olduğuna işaret eder.