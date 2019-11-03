Rüyada makyaj yapmak ne anlama gelmektedir? Rüyada makyaj yapmanın rüya tabirleri yorumu

Rüyanızda makyaj yaptığınızı görmek, bir mülk satın alacağınızı ve bu mülk sayesinde çok fazla paranızın olacağını gösterebilir. Rüyada tanınamayacak derecede makyaj yaptığınızı görmek, eğitiminizle ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkacağı anlamına gelebilir. Makyajınızı sildiğinizi görmek, işinizde bir süre düşüş yaşayacağınızı, ancak bu düşüşün daha uzun sürmeyeceğini gösterebilir. Makyaj yaptığın anda başkalarının seni izlemesi, seni kıskanan insanların olduğunu gösterir. Dışarıda, açık alanda makyaj yaptığınızı görmek, arkadaşlarınızla yapacağınız bir programın iptal edileceğini gösterebilir.

Rüyanızda makyaj malzemeleri satın aldığınızı görmek, okulunuzda ya da iş yerinizde beğenmediğiniz insanlarla yakınlık kurmak durumunda olabileceğinizi belirtir. Makyajınızın rüyanızda abartılı olduğunu görmek, size yakın olan kişilerin aslında sizin için uygun olmadığını anlayacağınızı gösterir.

RÜYADA BAŞKASINA MAKYAJ YAPMAK

Rüyasında bir başka kişiye makyaj yaptığını gören birinin partneri ile arasının iyi olacağı, herkesin hayal ettiği bir geleceğe kavuşacağı, karlı bir yatırım yapılacağı ve sıkıntılardan arınmış bir hayat süreceği rivayet olunur.

Rüyada makyaj görmek, rüyada kendisine makyaj yaptığını gören kişinin yıllarca etkisi altında kalacağı ve aklından çıkmayacak bir aşk yaşayacak demektir. Rüya sözlüğü yazarlarına göre yaşanacak olan bu gönül macerası çok da uzun soluklu olmayacaktır. Rüyada makyaj yaptığını görmek, başka rüya yorumcularına göre ise rüyayı gören kimsenin çevresinde ona hasetlenen ve muvaffakiyetini hazmedemeyen insanlarının bulunduğuna anlamına gelmektedir.

Rüyada makyaj, aldatma olarak yorumlanır. Ama kadın makyaj yaptıktan sonra daha güzel bir duruma gelirse, aldanmanın sonunda çok güzel olacaktır.

Makyaj rüyaları genellikle iyi sayılmazlar. Bu aldatma, kandırma olarak yorumlanır. Makyajı yapan tanıdıksa aldatacak da odur.

Tanınmıyorsa yabancı biri tarafından kandırılacaktır. Kadının makyaj yapması fena sayılmaz. Ama erkeğin makyaj yapması, art niyet, çıkar ve aldatmadır.

Rüyada makyaj yaptığınızı görmek; işlerinizde büyük başarılar elde edeceğinize, çevreniz tarafından çok sevilen bir insan olduğunuza işarettir.