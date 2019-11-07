Rüyada yorgan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yorgan almak manası nedir?

Rüyada yorgan, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada yorgan görmek,huzura, rahatlığa ve esenliğe işaret eder. Rüya sahibinin kazancının ve rızkının artması, istikbalinin açık olması, hayatta dikkatli adımlar atılması sonucunda çok güzel bir hayatın olması olarak da tabir edilir. Rüyada yorgan satın almak ise, temiz ve güzel bir evliliğe delalet eder. Öte yandan, rüyada yastık görmek de kadın olarak yorumlanır, bu kişi bir ev hanımı olabileceği gibi çalışan ya da yardımcı da olabilir.

RÜYADA YORGAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yorgan görmek esenlik, rahatlık, huzur ve ferahlık anlamına gelir. Rüyasında yorgan gören kişi eğer temkinli, doğru ve mantıklı adımlar atarsa çok başarılı olacak ve çok güzel bir hayat yaşayacak demektir. Rüyasında yorgan gören kişinin istikbali açıktır. Yorgan aynı zamanda bir kadın ile tabir edilir. Bu kadın erkek için çok hayırlı bir kadındır.

Yorgan kişinin tehlikelerden, belalardan ve kötülüklerden uzakta olması anlamına da gelir. Yorganla çarşafı birlikte görmek hayırlı bir nikaha işaret eder. Rüyasında yorgan gören kişinin mülkiyeti, kazancı ve rızkı da artacak demektir. Yorganın eve giren hırsızlar tarafından çalınması ya da yanması eşler arasında tatsızlık ve uzaklık anlamına gelir. Bu uzaklık boşanmaya kadar gidebilir. Bazı rüya tabircileri yorganı, kadın ile yatacak erkek olarak nitelendirir.

RÜYADA YIRTIK YORGAN GÖRMEK

Rüyada yırtık yorgan görmek uzaklık ve ayrılık anlamına gelir. Kişi rüyasında üzerinden yorgan olmadığını görürse bu da aynı şekilde tabir edilir.

RÜYADA TEMİZ YORGAN GÖRMEK

Rüyada temiz yorgan görmek ya da yatağına sermek, hoş, çekici ve akıllı bir kadınla nikah yapmak anlamına gelir. Bunun tersi olarak yorganın pis olması çirkin, huysuz, aksi ve pis bir kadına delalet eder.

RÜYADA YORGAN SATIN ALMAK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada yorgan satın alan kişi temiz ve güzel bir evlilik yapacak demektir.

RÜYADA SİYAH YORGAN GÖRMEK

Rüyada siyah yorgan mutluluk verecek bir haber ya da bilgi almak anlamına gelir.

RÜYADA KIRMIZI YORGAN GÖRMEK

Rüyada kırmızı yorgan ve çarşaf görmek kadınlardan gelecek olan kötülükler yüzünden yaşanacak olan sorunlara ve tatsızlıklara delalet eder.

RÜYADA YORGAN YANMASI

Rüyada yeni yorganın yanması, rüya sahibinin eksikliğinde çok zorlanacağı, zahmete düşeceği, mağdur olacağı bir duruma düşmesine işaret eder. Bu durum aynı zamanda kişi için cebinden çıkan paranın da yanması anlamına gelir. Rüyada eski yorganın yanması, var olan son kuruşun, son lokmanın ya da deyim yerindeyse son hırkanın da yitirilmesi nedeniyle yaşanacak zarurete, sıkıntıya ve fakirliğe delalet eder.

RÜYADA YATAK YORGAN YAKMAK

Rüyada gülerek ve eğlenerek yatak yorgan yakmak, yaşam şartlarının genişlemesine, artmasına, iyileşmesine, bu sayede daha fazla olanak sahibi olmaya, eskileri ve kullanışsızları atmaya yorulur. Rüyada üzülüp ağlayarak yatak yorgan yakmak, sevilen bir yerden, bir kimseden ya da kişinin kendisiyle bağdaştırdığı ve dolayısıyla da kendisi için özel olan bir eşyadan ayrılması ve bu durum karşısında yaşadığı hüzün ve keder demektir. Rüyada kirli yatak yorgan yakmak, rüya sahibi için utanç sayacağı bir durumdan kurtulması ve rahat etmesi anlamına gelir. Rüyada temiz yatak yorgan yakmak, telafisi olacak ve karşılanabilecek maddi bir kayıp yaşanması demektir.

RÜYADA YASTIK GÖRMEK

Rüyada yastık görmek kadın ile tabir edilir. Bu kadın evin hanımı da olabilir, çalışanı ya da yardımcısı da olabilir.

RÜYADA YEŞİL YORGAN GÖRMEK

Bir işten, alınacak bir eşyadan ya da maldan şifa bulmayı amaçlamaya ve medet ummaya yorulur. Rüyada yeşil yorgan örtmek, bir insan veya bir yere sığınmaya, bu sayede teselli bulmaya, kendini daha huzurlu, sağlıklı, mutlu, iyi ve bir o kadar da şanslı hissetmeye alamet eder. Rüyada yeşil yorgan dikmek, insanların en zor zamanlarında başvuracakları ve kimin elinden çıktıysa onun ölmüşlerine dua edecekleri hem kullanışlı hem de fonksiyonel mallar üretmek anlamına gelir. Rüyada yeşil yorgan satmak, bir iyiliğe vesile olmak ya da aracılık etmek demektir. Rüyada yeşil yorgan satın almak, rüyayı gören kişinin kendisi adına yapacağı en hayırlı ve en doğru işlerden biridir.

RÜYADA YORGAN DİKTİRMEK

Rüyada tek kişilik yorgan diktirmek, rüyayı gören kişinin ailesinden bağımsız yani bireysel olarak girişeceği bir işe ya da alacağı bir karara delalet eder. Rüyada çift kişilik yorgan diktirmek, rüyayı gören kişinin aklında biri olduğuna ve geleceği onunla planladığına, yaşamını o insanla birleştirmek için çalıştığına yorulur. Rüyada bebek yorganı diktirmek, birisine hediye götürmek, müjde almak ya da evlat sahibi olmak istemek anlamına gelir. Rüyada yün yorgan diktirmek, büyük sözü dinlemeye, dede yadigârı mala ya da toprağa sahip çıkmaya veya eski bir kültürü yaşatmaya ve sürdürmeye yorulur.