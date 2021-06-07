Rüyada terlik, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada terlik görmek, mutluluk ve neşe içeren haberler alınacağına işaret eder. Öyle ki, rüya sahibi sorunlardan uzaklaşır, mutluluk ve huzur dolu bir yaşama 'merhaba' der. Yakın zamanda yolculuk olacağı manasını da taşır. Rüyada terlik giymek ise, iş kaynaklı hataların telafi edilmesi sayesinde zor günlerin geri kalacağı şeklinde tabir edilir. Öte yandan, rüyada terlik satın almak da yakın zamanda büyük bir yanlış yapılacağı olarak kabul görür.

RÜYADA TERLİK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada terlik görmek size mutluluk ve sevinç verecek haberler alacağınıza delalet eder. Terlik rüyası gören kimse sorunlardan uzak, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam sürecek demektir. Rüyanızda ayağınızda terlik olduğunu görürseniz evin içinde istenmeyen, hoşa gitmeyecek bir olayla karşılaşacağınız rivayet edilir. Terlik görmek birine itaat etmek, boyun eğmek zorunda bırakılacağınıza ve bu durumdan kaçınmak için uyanık ve dikkatli olmanız gerektiğine de işaret eder.

RÜYADA TERLİK ALMAK

İş hayatı ve aile hayatı ile ilgili olarak çok güzel ve hayırlı haberler alınacağına, bu sayede sıkıntıların ve sorunların geride kalacağına, karanlık zamanların aydınlanacağına, işlerin yoluna gireceğine, dertlerin ve sıkıntıların sona ereceğine, anne baba duası alınacağına, zengin olunacağına ve ferahlığa çıkılacağına delalet eder.

RÜYADA TERLİK ARAMAK

Yakın bir arkadaşla çok gereksiz bir yere yaşanan ve iki tarafı da çok üzen bir kırgınlığın iki tarafın da sevdiği bir arkadaşlarının çabalarıyla sona ereceğine işaret eder. Aynı zamanda, uzun zaman önce maddi sıkıntılardan önce yarıda bırakılmış eğitim hayatına verilecek büyük bir kararla geri dönüleceğine ve kısa bir süre sonra çok hayırlı bir karar verilmiş olduğunun farkına varılacağına yorumlanır.

RÜYADA TERLİK HEDİYE ALMAK

Yakın bir akrabanın yaptığı bir işte girdiği bir çıkmazdan ötürü istediği yardımın ardından başarıya ulaşılması sayesinde iş teklifi alınacağına, bu iş teklifi ile çok kazançlı bir işin kapılarının açılacağına, mevki makam sahibi olunacağına ve işlerin daha iyiye gitmesi ile birlikte kendi işine kavuşacağına rivayet edilir.

RÜYADA TERLİK GİYMEK

İşle ilgili olarak yapılan hataların telafi edilmesi sayesinde zor günlerin geride kalacağına, parasal ve ruhsal olarak çok rahat olunacak bir döneme girileceğine, kazanılacak çok büyük bir başarının ardından sevilen bir arkadaşla işlerin daha da büyütüleceğine ve kazanılan paranın yardıma muhtaç kişiler için kullanılacağına yorulur.

RÜYADA TERLİK SATMAK

Kardeşlerin aralarındaki sorunları halledip birlikte bir iş yapacaklarına, bu işle birlikte aileyi uzun zamandan beri rahatsız eden bir sorunu çözüme kavuşturacaklarına ve ailenin sahip olduğu birliği, mutluluğu ve huzuru kıskanan insanlara gereken cevabın bu şekilde verileceğine işaret eder.

RÜYADA TERLİK BULMAK

Yapılacak bir seyahat sırasında tanışılan bir kişi ile yapılacak bir konuşma sonrasında bir iş yapma konusunda karar verileceğine, bu sayede büyük kazanç elde edileceğine, herkese parmak ısırtacak kadar iyi bir hayat sahip olunacağına ve sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağına tabir edilir.

RÜYADA TEK TERLİK GİYMEK

Yapılan işte kazanılan paranın çok fazla olmayacağına, deyim yerindeyse kişinin kendi yağında kavrulacağına, çok büyük sorunlar yaşamayacağına, ancak harcamalarına ve yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğine, aksi takdirde zor zamanlar geçireceğine ve kötü bir durumla karşı karşıya kalacağına delalet eder.