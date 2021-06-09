Rüyada Ev Almak Ne Demek? - Rüyada Yeni Ev Bakmak, Farklı Eve Taşınmak ve Yeni Ev Satın Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyada ev aldığını görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve oldukça farklı şekillerde yorumlanır. Öyle, rüyayı gören kişinin hedefleri olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatını kendi menfaati doğrultusunda şekillendirdiğine, geleceği için büyük ve güzel düşünceler taşıdığına, yaşamının hiçbir anını dahi boşa geçirmeyeceğine rivayet edilir. Bunun yanında rüyada ev satın aldığını görmek, hayra yorulur ve rüyayı gören kişinin emeklerinin karşılığında arzu ettiklerini gerçekleştireceğine delalet eder. Rüyada ev bakmak ise, insanlar ile olan ilişkilerini düzen içerisine aldığına ve insanlarla olan çatışmaların ve tartışmaların konuşarak ve didişmeden çözülebileceğine rivayet eder. Öte yandan, rüyada birin ev almak da yokluk içinde olan bazı insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaya ve bu sayede çok büyük bir hayır işi yapmış olarak kabul görür.

RÜYADA EV SATIN ALDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında ev satın aldığını görmesi, hayra yorulur ve rüyayı gören kişinin emeklerinin karşılığında arzu ettiklerini gerçekleştireceği anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatındaki engelleri kaldırmayı başaracağına ve bu sayede hayallerine çok daha yakın duracağına, attığı adımların da kendisine hayır getireceğine delalet eder.

RÜYADA YENİ EV ALDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında yeni ev aldığını görmesi bolluk, bereket, zenginlik, güzellik ve hayır olarak kabul edilir ve rüya sahibi için şans olarak açıklanır. Kısmet almaya, ferahlığa ermeye, kurtuluşa ve şifaya kavuşmaya delalet eder. Bu rüya, güzel günlerin habercisi olarak yorumlanır.

RÜYADA ESKİ EV ALDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında eski ev aldığını görmesi iyi bir rüya olduğu söylenemez ve rüya sahibinin yaşayacağı hayal kırıklığına, kısmetsizliğe, mutsuzluğa ve hastalığa rivayet edilir. Kişinin işlerinden yana aradığını bulamayacağına, üzüleceğine ve kötü bir dönem geçireceğine tabir edilir.

RÜYADA EV ALMAK VE TAŞINDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında ev aldığını ve taşındığını görmesi iş hayatında göstereceği üstün başarı sayesinde yöneticileri tarafından yüksek bir mevkiye terfi ettirileceğine, çok yüklü miktarda bir kazanca sahip olacağına ve rahata ereceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA EV ALMAK İÇİN BAKTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında ev almak için baktığını görmesi insanlar ile olan ilişkilerini düzen içerisine aldığına ve insanlarla olan çatışmaların ve tartışmaların konuşarak ve didişmeden çözülebileceğine delalet edilir.

RÜYADA BİRİNE EV ALDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında birine ev aldığını görmesi yokluk içinde olan bazı insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaya ve bu sayede çok büyük bir hayır işi yapmış olmaya alamet eder. Rüyada birine eski bir ev almak, son lokmayı ya da son kuruşu bölüşecek kadar iyi huylu, cömert ve yüce gönüllü kimse olmaktır. Rüyada birine saray yavrusu gibi pahalı ve lüks bir ev almak, dikkat çekmek için yapılacak bir işe bu sayede başkalarının bundan nasiplenmesine yorumlanmaktadır.