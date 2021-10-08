Rüyada Abdest Almak Ne Anlama Gelir? Rüyada Temiz Suyla Abdest Alma Yorumu Ne Demek?

Uyku esnasında birçok rüya ile karşılaşabiliriz. Bu rüyalar genel olarak bilinçaltımızda olan ya da çok düşündüğümüz bir olay olabilir. Gördüğümüz rüyaların her birinin farklı bir yorumlaması da vardır. Rüyada abdest almak ne anlama gelir sorusu da bu noktada sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Rüyada abdest aldığını görenler rüya tabirine göre rüyasının ne anlama geldiğine bu başlık altından ulaşabilirler. Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest alma ne demek? İşte, bu rüyanın yorumu...

RÜYADA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Abdest, namaz ya da farklı ibadetler yapılırken bedenen ve ruhen temizlenmektir. Abdest aldığımızda kendimizi rahatlamış ve huzurlu hissedebiliriz. Uyku halindeyken ise rüyada abdest aldığını gören birçok kişi bulunmaktadır. Peki, rüyada abdest almak ne anlama gelir?

Uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden birisi olan rüya, genel olarak bilinçaltımıza yerleşen konuları karşımıza çıkarır. Rüyada abdest almak da en çok görülen rüyalardan birisidir. Rüyada abdest aldığını görmek hayırlı ve güzel olana işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin mutluluk verici haberler alması, ya da sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelir.

RÜYADA CAMİDE ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada camide abdest almak, rüya sahibinin malından vereceği bir sadakaya delalet eder. Ayrıca hayallerini gerçekleşeceğine yorumlanır.

RÜYADA ABDESTİN BOZULMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdestin bozulması ise iyi yorumlanmamıştır. Bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağınıza işaret etmektedir.

RÜYADA SICAK SUYLA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sıcak su ile abdest almak, gam ve kedere düşeceği anlamına gelir.

RÜYADA TEMİZ VE BERRAK SUYLA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden ise kurtulacağı anlamına gelir.

RÜYADA YAĞMUR SUYUYLA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

RÜYADA GÜNAHKÂR OLANIN ABDEST ALDIĞINI GÖRMESİ NE ANLAMA GELİR?

Günahkâr bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâla'nın, onun günahlarını affedeceğine işarettir. Rüyada sıcak ya da ılık su ile abdest aldığını veya guslettiğini görmek, üzüntü, keder ve hastalığa işaret eder.