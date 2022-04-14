Rüyada Kavga Etmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Eşle, Babayla, Anneyle ve Tanımadığın Biriyle Kavga Etmek Anlamı

Rüyada kavga etmenin birçok farklı yorumu bulunur. Anlamları konusunda hem İslami hem de psikolojik olarak çeşitli açıklamalar mevcuttur. Ancak rüyanın görülme şekli ve rüya esnasında kiminle kavga ettiğiniz bu süreçte oldukça önemli bir konudur. Eşinizle kavga etmek anne baba ve kardeş ile edilen rüyadan farklı şekilde açıklanabilir. Bunun yanında tanımadığınız biriyle rüyada kavga etmek de farklı anlama gelebilir. Rüyada eşle, babayla, anneyle ve tanımadığın biriyle kavga etmek anlamı yazımızda yer alıyor.

Rüyada Kavga Etmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kavga etmek birçok anlama gelir. Eğer bir yönetici, padişah ya da sultan ile kavga ediyorsanız maddi durumuzda bir iyileşme anlamına gelir. Rüyada siz değil de başka kişiler kavga ediyor ise gerçek yaşamınızda başka kişilerin kavgalarına şahit olacağınız anlamına gelmektedir. Bu rüya genel olarak güç ve kuvvete delalet eder. Kişiler arasında yaşanan fikir çatışmalarına ve kişilerin başkaları ile ters düşmesine ya da inançtan uzaklaşmaya da işaret eden rüyalardır.

Ateşli bir silah ile kavgaya dahil olmak kadın için evlenmeye delalet eder. Bu rüyayı gören kişi eğer elinde kesici bir silah bulunduruyor ise bu kişinin son derece kutsal bir amaç uğruna çaba harcadığına işaret eder.

Rüyanızda kavga ettiğinizi gördüyseniz gerçek hayatta bir sözlü münakaşaya gireceğiniz anlamına gelir. Rüyada kavga eden kişi sizseniz gerçek yaşamınızda birilerine bir konuda yardımınız dokunacağı anlamına gelir. Eğer başka birisi kavga ediyor ise birilerinden yardım göreceğiniz şeklinde yorumlanabilir. Silah ya da bıçak gibi araçlar rüyada görülüyor ise bu rüyaların da birçok farklı anlamından bahsedilebilir.

Rüyada anne baba ile kavga etmek aile içerisinde görülebilecek sıkıntılara işarettir. Güçlük, tedirginlik ve maddi kayıp olarak yorumlanır. Aynı zamanda zarar ve ziyan, işlerde başarısızlık olarak yorumlanmaktadır. Akrabalar hakkında kötümser bir ruh haline de işaret eder.

Bir diğer rüya yorumuna göre ise başarıya giden yolda türlü sıkıntılar ile karşı karşıya kalacağınıza işarettir. Rüyada kavga etmenin birçok farklı anlamı vardır ve genel olarak da huzursuzluk hissi yaratan bir rüyadır.

Rüyada kişi kendisinin kavga ettiğini görürse bu rüya güç ve kuvvet kazanacağına işaret eder. Bunun yanında başkaları ile fikir çatışmalarına girebileceğinize de işaret eden rüyalar arasındadır. Kendisinin amaçları uğruna karşısına başkalarını alabileceği şeklinde yorumlanır. Bir yerin yöneticisi ile kavga etmek ise malında artma olarak tabir edilir.

Rüyada eşle ya da anne ve baba ile kavga etmek genelde sıkıntılı bir sürece delalettir. Tanımadığınız biri ile kavga etmek ise güç ve kudret olarak yorumlanır. Rüyayı gördüğünüzde elinizde kesici bir alet bulunması çok büyük bir amacınız olduğuna işaret eder. Bunun yanında kavga ayırmak ise borçlardan arınmak şeklinde tabir edilmektedir.