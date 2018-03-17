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Her ortama uyum sağlamak zorunda değilsiniz

Sosyal fobisi olan kişiler için başka insanlarla iletişim kurmaları gereken sosyal ortamlarda bulunmak başlı başına bir kabus olabilir. Böyle durumlarda yaşanan kaygı ve panik öylesine şiddetlidir ki yeni insanlarla tanışmak, basit bir alışveriş için satış görevlisiyle konuşmak ya da birine yol sormak bile imkansız hale gelebilir.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 12:31
Her ortama uyum sağlamak zorunda değilsiniz

STRES SEVİYENİZİN YÜKSELDİĞİNİ HİSSETTİĞİNİZDE DERİN NEFES ALIN

Sosyal fobinin etkilerini hissetmeye başladığınız anda yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri nefes alışverişinizi kontrol altına almaktır. Derin ve kontrollü şekilde nefes alıp vermek sinirlerinizi yatıştıracağı gibi rahatlamanıza ve odaklanmanıza da yardımcı olacaktır. Özellikle başka insanlarla beraber olmanızı gerektirecek sosyal ortamlara girmeden önce yavaş nefes alma egzersizleri yapmanız sinirlerinizi yatıştırmanıza yardımcı olabilir.

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Her ortama uyum sağlamak zorunda değilsiniz
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