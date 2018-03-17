Haberler Sağlık Haberleri Her ortama uyum sağlamak zorunda değilsiniz

Her ortama uyum sağlamak zorunda değilsiniz Sosyal fobisi olan kişiler için başka insanlarla iletişim kurmaları gereken sosyal ortamlarda bulunmak başlı başına bir kabus olabilir. Böyle durumlarda yaşanan kaygı ve panik öylesine şiddetlidir ki yeni insanlarla tanışmak, basit bir alışveriş için satış görevlisiyle konuşmak ya da birine yol sormak bile imkansız hale gelebilir.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 12:31