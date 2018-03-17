Her ortama uyum sağlamak zorunda değilsiniz

STRES SEVİYENİZİN YÜKSELDİĞİNİ HİSSETTİĞİNİZDE DERİN NEFES ALIN
Sosyal fobinin etkilerini hissetmeye başladığınız anda yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri nefes alışverişinizi kontrol altına almaktır. Derin ve kontrollü şekilde nefes alıp vermek sinirlerinizi yatıştıracağı gibi rahatlamanıza ve odaklanmanıza da yardımcı olacaktır. Özellikle başka insanlarla beraber olmanızı gerektirecek sosyal ortamlara girmeden önce yavaş nefes alma egzersizleri yapmanız sinirlerinizi yatıştırmanıza yardımcı olabilir.