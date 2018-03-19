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Bu mucizevi besinler akciğeri temizliyor

Akciğer, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için en önemli organlarımızdandır. Akciğer rahatsızlıkları günümüzde hava kirliliği ve sigara kullanımıyla büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Astım hastaları ve sigarayı bırakanların yaşam kalitesini arttıracak ve akciğerleri kısa sürede temizleyecek mucizevi besinleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 12:42
Bu mucizevi besinler akciğeri temizliyor

EKİNEZYA:

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.

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Bu mucizevi besinler akciğeri temizliyor
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