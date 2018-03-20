Bu yöntem, gribi birkaç saat içinde tedavi ediyor!

Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu, aniden başlayan 39°C üzerinde ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir enfeksiyondur. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde; çocuklarda, yaşlılarda ve kalp, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol açabilir. Grip, halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılabilmektedir ancak her ikisi çok farklı durumlardır. Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelir ve bazı durumlarda ölümcül hale gidebilir.

Bilim adamları, uzun süren grip tedavisi ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucu buldukları yöntemle tüm grip tedavilerini rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Grip tedavisinde kullanılacak olan kapsül, gribin birkaç saat içinde vücuttan atılmasına yardımcı olacak. Grip tedavisinde kullanılacak olan bu kapsül, gribe sebep olan virüsün vücutta yarattığı halsizlik, öksürük gibi belirtiler ortadan kalıyor ve ani bir rahatlama sağlıyor.

Bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre bu kapsül sayesinde grip tedavisi yalnızca birkaç saat içinde gerçekleştirilecekken aynı zamanda gribin bulaşıcı olma özelliği de yok olacak. Bilim adamları kapsülün bir yıl içinde seri üretime başlanacağını söylüyor.