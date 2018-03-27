Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Gençlik iksiri bulundu!

Gençlik iksiri bulundu!

Genç ve sağlıklı olmak herkesin hayali. Sağlıklı ler, sağlıklı bir beden ve daha fazlası neden olmasın? Vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri sağladığımız takdirde genç kalmak mümkün. Yıllardır aranan gençlik iksirini aslında atalarımız yüzyıllar önce bulmuş. İşte atalarımızdan bize kalan ve fazla bilinmeyen gençlik iksiri tarifi…

Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:43
Gençlik iksiri bulundu!

Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan ama faydaları ancak yeni yeni fark edilen şifa kaynaklarından biri de . New York'da Brodo ve Springbone, Portland'da Broth Bar, Austin'de Picnik gibi giderek ünlenen suyu kafelerinin yanı sıra sadece çimle beslenen, organik hayvanların kemikleri ile kapınıza teslim kemik suyu şirketleri de yükselişte. Atalarımız kemik suyunu avladıkları hayvanların yiyemedikleri parçalarını değerlendirmek için icat etmişler. Kemik suyunu kıkırdak, kemik, ilik, deri, bağ dokuları gibi parçaları önce kaynatıp sonra çok kısık ateşte çok uzun süre pişirerek elde etmişler. Kısık ateşte uzun süre pişirmek, kolajen, glutamin, prolin, glisin gibi çok kıymetli bileşen ve aminoasitlerin açığa çıkmasını sağlıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik iksiri bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN