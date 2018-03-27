Gençlik iksiri bulundu!

Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan ama faydaları ancak yeni yeni fark edilen şifa kaynaklarından biri de kemik suyu. New York'da Brodo ve Springbone, Portland'da Broth Bar, Austin'de Picnik gibi giderek ünlenen kemik suyu kafelerinin yanı sıra sadece çimle beslenen, organik hayvanların kemikleri ile kapınıza teslim kemik suyu şirketleri de yükselişte. Atalarımız kemik suyunu avladıkları hayvanların yiyemedikleri parçalarını değerlendirmek için icat etmişler. Kemik suyunu kıkırdak, kemik, ilik, deri, bağ dokuları gibi parçaları önce kaynatıp sonra çok kısık ateşte çok uzun süre pişirerek elde etmişler. Kısık ateşte uzun süre pişirmek, kolajen, glutamin, prolin, glisin gibi çok kıymetli bileşen ve aminoasitlerin açığa çıkmasını sağlıyor.