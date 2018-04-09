Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri hastanın göbeğinin üstündeki boşluktan iki göğüs boşluğuna doğru yanma, ağza asidin ya da gıdaların gelmesi, geyirti, karnın üst bölümünde ağrı, sırta yayılan ağrı olabilmektedir. Reflü kendisini bazen gıcık etkisiyle de ses kısıklığıyla da gösterebilir. Kronik öksürüklerin temelinde sıklıkla reflü vardır. Reflünün en sık belirtisi ise göbekten yukarıya doğru uzanan yanma hissidir.

Reflü ameliyatı nasıl yapılır?

Reflü tedavisi konusunda belirtilerden yola çıkarak kesin bir yargıya varmak yerine endoskopi ve mide filmi çekilerek uzman yorumu alınması gerekmektedir. Uzmanlar tarafından reflü tanısı konulduktan sonra hasta ilaç tedavisine başlar eğer ilaç tedavisi de sorunun giderilmesinde etkili olmazsa o zaman cerrahi müdahele devreye girmektedir. Reflü ameliyatları kapalı yöntemle yapılmaktadır. Yarım cm ile 1 cm arasındaki 4 delikle yapılan reflü ameliyatı ortalama 1 saat sürmektedir. Hasta, ameliyat sonrası hastanede bir gece kalır, ameliyat sonrası reflü şikayetlerinin geçtiği gözlemlenir. Reflü ameliyatından sonra ilaç tedavisi 1 ay daha devam eder.

Reflü konusundaki en önemli konu hastaların kendilerini ve metobolizmalarını tanımalarıdır. Eğer birey, yiyeceği gıdanın vücuduna zarar verdiğini biliyorsa bunu daha önce test etmişse o besini almamalıdır. Bununla birlikte reflü konusuna dikkat ettiğimiz zaman her bireyin sindirim sisteminin farklı gıdalara değişik tepkiler verdiğini görürüz.

Reflü diyeti nedir? Reflüye iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Reflü diyeti kapsamında kendinize özel olarak tükettiğiniz zaman size problem yaratan yiyeceklerin listesini çıkararak bu besinleri tüketmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bu konuyla alakalı kendinize bir reflü diyeti listesi hazırlayabilirsiniz. Sindirim sistemi açısından kolay sindirilebilir gıdaları lifli gıdalar, muz, şeftali, armut, kavun, elma ve çilek olarak sıralayabiliriz.

Sebzeleri ele aldığımızda ise bilindiği gibi domates reflünün en büyük tetikçilerindendir. Lahana, brokoli, fasulye, havuç gibi besinler reflüye karşı fazla mide asidi üretimine yol açmayan gıdalardır.

Hepimizin yakından bildiği gibi özellikle Türk mutafığının temelini oluşturan acılı ve baharatlı gıdalar reflü konusunda büyük bir problem teşkil eder. Domatesin türevlerinden biri olan ketçap da mide açısından zararlıdır. Aşırı baharatlı yiyecekler, sarımsak, nane, soğan, kızartılmış gıdalar, dondurma, alkol, sigara, yağlı mısır ve patates cipsleri, çay, gazlı içecekler de yoksa reflüye yol açan, varsa reflünüzün seviyesini yükselten gıdalardır.

Çikolata, limon suyu, portakal suyu, aşırı yağ barındıran tatlılar da bu kategori içerisinde incelenir.