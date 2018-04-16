3 yaşındaki oğlunu kelle paça çorbasıyla iyileştirdi!

İngiltere'de yaşayan Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, henüz 3 yaşındayken otizm tanısı alan oğlunu, "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" sözünden yola çıkarak geliştirdiği sistemle sağlığına kavuşturdu. Yaptığı çalışmalarda otizmin yanı sıra birçok hastalığın sebebinin de bağırsak florasındaki dengesizlik olduğunu ortaya koyan McBride, geliştirdiği Bağırsak ve Psikoloji Sendromu için Doğal Tedavi Yöntemi (GAPS Tedavi Protokolü) ile çok sayıda hastanın da iyileşmesine katkı sağladı.