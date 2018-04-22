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Market lerindeki büyük tehlike!

Onkoloji Uzmanı Doktor Yavuz Dizdar, ’Sağlıklı beslenme ve gelecek’ adlı söyleşide vatandaşlarla buluştu. Sağlıklı beslenme üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Dizdar, sağlıksız beslenmeye bağlı olarak kanser hastalığının artış gösterdiğini belirtti. Vatandaşların yoğun ilgisini gören Dizdar, kanser gelişimi, GDO, tarım ilacı ve endüstriyel üretim gibi konulara değindi.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 13:46
Market sütlerindeki büyük tehlike!

MARKETLERDEN ALDIĞIMIZ YOĞURTLAR NEDEN BOZULMUYOR?

"İnsan yaşamını kolaylaştırmak için üretilen birçok kimyasal, üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar, insan sağlığı ve çevre açısından küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Dünyadaki çoğu gıda üreticisi sizlerin sağlığını düşünmüyor, onlar sadece para kazanma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Örneğin yoğurt; marketlerden aldığımız hazır yoğurtlar neden bozulmuyor? Düşündünüz mü? Onun dışında tarım ilacının vücuda girmesi halinde ilacın dokularda kaldığını biliyor musunuz? Bunlar insana tahmin edilenden daha çok zarar verir."

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Market sütlerindeki büyük tehlike!
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