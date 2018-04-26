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Hastalıkların belirtileri lerinizde saklı!

İnsan vücudu bir bütün olduğu için bu bütünün herhangi bir yerinde meydana gelen aksaklık diğer bölgeleri de etkiliyor. Ağız, ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, ağzımızın çok sayıda hastalığa ait sinyaller verdiğini söylüyor. İşte o sinyallerin işaret ettiği hastalıklar...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 10:55
Hastalıkların belirtileri dişlerinizde saklı!

Ağız, ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer; reflü, sedef, kanser, diyabet gibi rahatsızlıkların ağız ve dişlerde kendini belli ettiğini söylüyor.

DİYABET (ŞEKER) HASTALIĞI: Diyabet, kandaki glikoz seviyesini (kan şekerini) düzenleyen esas hormon olan insülinin az salgılanması, hiç salgılanmaması (Tip-1 diyabet) veya dokuların insüline yeterince cevap verememesine bağlı (Tip-2 diyabet) görülen bir hastalıktır. Dişi çevreleyen ve destekleyen dokuların iltihabı anlamına gelen, 'Periodontitis'e diyabet hastalarında sık rastlanır. Bu hastalığı diyabetik dokularda meydana gelen değişiklikler; diş etinin iltihabıyla birlikte meydana gelen diş eti kanaması, diş eti büyümesi ve kemik kayıpları izler. Bu durum kontrol altına alınamadığında dişlerde sallanma ve kayıpların varlığı kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra tekrarlayan apseler, tükürük akışında azalma, ağız kuruluğu, ağız kokusu, yüksek çürük riski ve mantar oluşumları da gözlenebilir.

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Hastalıkların belirtileri dişlerinizde saklı!
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