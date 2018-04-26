Hastalıkların belirtileri dişlerinizde saklı!

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer; reflü, sedef, kanser, diyabet gibi rahatsızlıkların ağız ve dişlerde kendini belli ettiğini söylüyor.

DİYABET (ŞEKER) HASTALIĞI: Diyabet, kandaki glikoz seviyesini (kan şekerini) düzenleyen esas hormon olan insülinin az salgılanması, hiç salgılanmaması (Tip-1 diyabet) veya dokuların insüline yeterince cevap verememesine bağlı (Tip-2 diyabet) görülen bir hastalıktır. Dişi çevreleyen ve destekleyen dokuların iltihabı anlamına gelen, 'Periodontitis'e diyabet hastalarında sık rastlanır. Bu hastalığı diyabetik dokularda meydana gelen değişiklikler; diş etinin iltihabıyla birlikte meydana gelen diş eti kanaması, diş eti büyümesi ve kemik kayıpları izler. Bu durum kontrol altına alınamadığında dişlerde sallanma ve kayıpların varlığı kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra tekrarlayan apseler, tükürük akışında azalma, ağız kuruluğu, ağız kokusu, yüksek çürük riski ve mantar oluşumları da gözlenebilir.