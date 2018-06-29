Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...
İrlanda'da yapılan bir araştırma sonucunda her zaman elinizin altında bulunan o hapın çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı. Çürük dişleri tedavi eden hapın, hangi hap olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 23.6.2018 15:39Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 09:38
Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, her zaman kullanılan o hapın hafif dozda bile alındığında dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı ortaya çıktı.