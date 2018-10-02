Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap yemenin yaraları!

Hünnap meyvesinin birçok faydaları vardır. Zorlu hava koşullarına ve kendisine zarar verebilecek böceklere karşı dayanıklı olduğu söylenebilir. Bu sebeple toprak kayması ile mücadele çalışmalarında kullanılır. Hünnap ağacı, meyvelerinin yanı sıra dalları ve kabuklarıyla da geleneksel tıpta kullanılmış bir bitkidir.

Hünnap ağacı, nisan başından mayıs sonuna kadar sarı renkte çiçekler açar. Meyvesi iğdeye benzer, koyu kırmızı rengindedir. Meyvesini ilk defa yiyenler tadını elmaya benzetir. İşte hünnap meyvesinin faydaları

Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir?

Turunçgillerden daha yüksek oranda C vitamini içeren hünnap, vücut direncini artıran en önemli besin kaynakları arasındadır. Soğuk algınlıkların ortaya çıktığı kış mevsiminde tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirerek bu hastalıkları önlerken içeriğindeki B6 vitamini sayesinde de vücuttaki protein sentezine katılır.

Hünnap meyvesinin içeriğinde yüksek oranda müsilajlı maddeler bulunur. Bu maddeler suyla temas ettiklerinde şişip yapışkan bir jel kıvamı alır ve ortamın yüzeyini adeta bir kılıf gibi örter. Aynı zamanda yumuşatıcı etkiye de sahip olan müsilajlar solunum yollarındaki tahrişi gidererek rahatlama sağlar ve öksürüğü keser.

Müsilaj maddelerinin bir başka özelliği de laksatif olmalarıdır. Bu sayede dışkının yumuşayarak daha kolay dışarı atılmasına olanak sağlar. Yüksek oranda su içermesi de kabızlığı önlemekte aldığı rolü belirleyen bir başka faktördür.

Beslenme, cilt teması veya solunum yoluyla vücuda giren her şey sonunda kana geçer. Kan normal şartlarda kendini temizleme becerisine sahip olsa da aşırı derecede alkol tüketimi, hareketsizlik, çeşitli hastalıklar ve hava kirliliğine bağlı olarak kandaki toksik maddeler artış gösterebilir. Hünnap ise kanın içeriğindeki bu toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Hünnap meyvesinin içeriğinin yaklaşık olarak %80'ini sudan oluşur. Bu bile, hücrelerin su tutması sonucunda meydana gelen ödem probleminin çözümüne yardımcı olması için yeterli bir faktördür. Aynı zamanda suda kolay çözünen çeşitli vitamin ve mineraller de içeren hünnap, bu sayede güçlü bir idrar söktürücü görevi görür.

Hünnap meyvesinin zayıflamaya katkısı var mı?

Hünnap, yüksek oranda su ve şişerek midede tokluk hissini meydana getiren müsilaj maddelerini içermesi, bağırsak hareketlerini hızlandırması sebebiyle kilo vermeye katkı sağlayan bir meyve olduğu düşünülse de aslında iştah açıcı özelliktedir. Bu sebeple diyet listelerinde hünnap meyvesinden ziyade yapraklarına yer verilmelidir.