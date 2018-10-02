Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı içmenin yararları!

Metabolizmayı hızlandırarak vücudun işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlayan ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren bu etkili bitki çaylarının başında ise ıhlamur çayı geliyor. Gribal enfeksiyonlara karşı hem koruyucu hem de tedavi yönü kuvvetli olan ıhlamur bitkisinden hazırlanan çay aynı zamanda anksiyete gibi problemlerin semptomlarının daha az şiddette yaşanmasına yardımcı olur. İşte ıhlamur çayının tüm faydaları.

Ihlamur çayının vücuda ne gibi faydaları dokunur?

Özellikle kış aylarında yaygın olarak varlık gösteren soğuk algınlığına karşı uygulanan tıbbi tedavilere yardımcı olması için ıhlamur tüketilebilir. Doktorların doğal bir ilaç olarak tanımladığı ıhlamurdan hazırlanan çayın balla karıştırılması etkisini artırır. Vücut direncinin artmasına yardımcı olan ıhlamur aynı zamanda nezle ve grip gibi hastalıklarla baş etmeyi de kolaylaştırır.

Soğuk algınlığının en önemli belirtilerinden biri olan öksürük probleminin, ıhlamur çayının aşırıya kaçmadan tüketilmesiyle çözüme kavuşturulması mümkündür. Öksürüğe sebep olan bakterilerin vücuttan atılması için verilen uğraşa destek olan ıhlamur çayı, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahrişin giderilmesini sağlar.

Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını hızlandırır. Düzenli olarak ıhlamur çayı tüketen insanlar, kış aylarında çok fazla üşümezler.

Nefes açıcı özellikte bir bitki çayı olan ıhlamur çayı, bronşların yumuşamışını sağlar. Solunum yollarındaki tahrişi de aynı özelliği sayesinde giderir. Bu sebeple özellikle kronik alerji problemi yaşayan hastalara semptomlarının ağırlaştığı dönemlerde ıhlamur çayı tüketmeleri önerilir.

Ihlamur çayı, hastalıklara sebep olan mikropların terleme yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Ihlamur çayının acı biberle karıştırılıp tüketilmesi terlemenin şiddetini artırır.

Sindirim sistemini hızlandıran ıhlamur çayı özellikle kabızlık problemini giderir ve mideyi kuvvetlendirerek tüketilen besinlerin daha kolay hazmedilmesini sağlar.

Ihlamur çayına batırılan pamuğun belirli bir süre boyunca göz kapaklarında bekletilmesi, gün içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü yorgun düşen gözlere adeta canlılık katar. Bu uygulama sayesinde aynı zamanda göz çevresindeki bakteri ve çapakların da temizlenmesi, gözaltı morluklarının giderilmesi mümkündür.

İçerisine karanfil katılarak tüketilen ıhlamur çayı stres, kaygı gibi duyguların önlenmesine ve rahatlamaya katkı sağlar.

Ihlamur çayı nasıl hazırlanır?

Ihlamur çayı, ıhlamur ağacından elde edilen çiçeklerden hazırlanır. Ancak demlenecek çayda kullanılacak çiçeklerin öncelikle kurutulması gerekir. Kuruyan çiçekler çok fazla beklemeden tüketilmelidir. Çayın daha kolay demlenebilmesi için kurutulan çiçekler havandan geçirilebilir. Bu işlem sayesinde toz haline gelen çiçeklerin daha pratik bir şekilde demlenmesi mümkündür.

Ihlamur çayı, siyah çaydan daha farklı bir şekilde demlenir. Ihlamur çiçeğinin kurutulmuş ya da toz haline getirilmiş formunun üzerine kaynar su dökülüp demlendikten yaklaşık 5 dakika sonra servis edilmelidir. Damak zevkine göre aromalandırılmak istenen ıhlamur çayına çubuk tarçın, karanfil, elma kabuğu eklenebilir.