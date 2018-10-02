Karanfil çayı faydaları nelerdir ve nasıl yapılır?

Karanfil ağacının çiçeklerindeki tomurcuklardan üretilen baharat siyah renkte ve odunumsu yapıda olup oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Tat vermesi açısından yemeklere katılarak tüketilmesinin yanı sıra çay yapımında da kullanılır. Bir diğer kullanım yolu ise çiçekten çıkarılan karanfil yağını çeşitli şekillerde değerlendirmektir. Öte yandan karanfil çayının sağlığa birçok faydaları bulunmaktadır. İşte karanfil çayının faydaları.

Karanfilin faydaları nelerdir?

Diş etinde meydana gelen enfeksiyon sebebiyle yaşanan ağrıların hafifletilmesinde etkilidir.

Sindirim sisteminin işlevlerini destekler, sindirimi düzenleyici etki gösterir. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemlerini de giderir.

Mide bulantısı ve kusmaya iyi gelir. Gaz söktürücüyle etkisiyle gaz sancılarını giderir.

Balgam söktürücüye bir etkiye sahiptir. Öksürüğün kesilmesinde önemli bir rol oynar.

Zihinsel yorgunluğu giderir.

Karanfilin çiçeklerinin kaynatılmasıyla hazırlanan çay, ateş düşürücü şurup niteliğindedir.

Güçlü bir antiseptiktir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Balla karıştırılarak tüketildiği takdirde iktidarsızlığa iyi gelir.

Ağız kokusunu giderir.

Karanfil çayı zayıflatır mı?

Karanfil, vücuttaki etkileri itibarıyla zayıflama sürecinde tüketilmesi önerilen bir üründür. Özellikle aşağıda tarifini vereceğimiz şekilde hazırlanan çayın, içeriğinde malzemeler vücutta antioksidan etki yaratarak zayıflamaya yardımcı olur. Bu çayın aynı zaman metabolizmayı hızlandırma, bağırsakların çalışmasını destekleme, ödemin kolayca sökülmesini sağlama gibi etkileri de mevcuttur.

Bu çayın formda kalmaya yardımcı olması için düzenli olarak tüketilmesi gerektiğinden bahsedip tarife geçelim.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kadar bal

1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi

1 su bardağı kaynamış su

2 adet karanfil

Yapılışı:

Önce suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra bir bardağa dökün. Tane karanfilleri bardağın içerisine atın.

Elma sirkesi ve balı ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra bardağa dökün.

Bardağın üzerini kapatın ve 5 dakika boyunca demlenmesini sağlayın.

Bu tarifte dikkat edilmesi gereken husus; suyun önceden kaynatılmış olması şartıdır. Malzemeler mutlaka sonradan eklenmeli, su ile birlikte kaynatılmamalıdır.

Bu çayı ılık olarak tüketebilirsiniz. Genellikle sabahları kahvaltıdan 30 dakika kadar önce içilmesi ve günlük tüketim miktarının 3 bardağı aşmaması önerilir. 1 aylık süre boyunca her gün düzenli olarak tüketilen bu tarife ara verilmelidir. Belirli bir süre sonra tekrar tüketilmeye başlanabilir.