Karanfil çayı faydaları nelerdir ve nasıl yapılır?

Karanfil ağacının çiçeklerindeki tomurcuklardan üretilen baharat siyah renkte ve odunumsu yapıda olup oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Tat vermesi açısından yemeklere katılarak tüketilmesinin yanı sıra çay yapımında da kullanılır. Bir diğer kullanım yolu ise çiçekten çıkarılan karanfil yağını çeşitli şekillerde değerlendirmektir. Öte yandan karanfil çayının sağlığa birçok faydaları bulunmaktadır. İşte karanfil çayının faydaları.
Karanfilin faydaları nelerdir?
Karanfil çayı zayıflatır mı?
Karanfil, vücuttaki etkileri itibarıyla zayıflama sürecinde tüketilmesi önerilen bir üründür. Özellikle aşağıda tarifini vereceğimiz şekilde hazırlanan çayın, içeriğinde malzemeler vücutta antioksidan etki yaratarak zayıflamaya yardımcı olur. Bu çayın aynı zaman metabolizmayı hızlandırma, bağırsakların çalışmasını destekleme, ödemin kolayca sökülmesini sağlama gibi etkileri de mevcuttur.
Bu çayın formda kalmaya yardımcı olması için düzenli olarak tüketilmesi gerektiğinden bahsedip tarife geçelim.
Malzemeler:
Yapılışı:
Bu tarifte dikkat edilmesi gereken husus; suyun önceden kaynatılmış olması şartıdır. Malzemeler mutlaka sonradan eklenmeli, su ile birlikte kaynatılmamalıdır.
Bu çayı ılık olarak tüketebilirsiniz. Genellikle sabahları kahvaltıdan 30 dakika kadar önce içilmesi ve günlük tüketim miktarının 3 bardağı aşmaması önerilir. 1 aylık süre boyunca her gün düzenli olarak tüketilen bu tarife ara verilmelidir. Belirli bir süre sonra tekrar tüketilmeye başlanabilir.