Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayı içmenin yararları

Kokusundan ötürü limon otu olarak adlandırılan süs bitkisini andırsa da farklı yaprak şekli sayesinde ayrıt edilmesi oldukça kolaydır. Önceleri yabani ortamlarda yetişen ve bu bölgelerden toplanan melisa bitkisinin, kozmetik sektöründeki kullanımının artmasıyla birlikte ticari üretimine geçilmiştir. İşte Melisa çayının sağlığa faydaları.

Melisa çayının faydaları nelerdir?

Melisa çayından en yüksek oranda faydalanmak için bitkinin yaprakları, yağ oranının yüksek olduğu bahar sonu ve yaz başında toplanıp kurutulmalıdır. Bitkinin yaprakları tonik, çay gibi farklı formlarda tüketilmeye uygundur.

Antiseptik özelliği sebebiyle ağız bölgesinde varlık gösteren uçuk, ağız içi aft gibi problemlere karşı tüketilmesi önerilir. Aynı zamanda cilt ve saç derisinde meydana gelen mantar problemine karşı da etkilidir.

Sinek ve böcek ısırıklarına karşı hem iyileştirici hem de mikrop öldürücü etkisi mevcuttur.

Stres ve huzursuzluktan kaynaklanan uykusuzluk sorununun, sedatif özelliği sayesinde önüne geçer.

Gaz ve hazımsızlık gibi mide problemlerinin giderilmesinde etkilidir.

Özellikle Alzheimer ve epilepsi gibi hastalıkların etkilerini azalttığına yönelik çeşitli bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Tansiyon dengeleyip kalp spazmlarını önleyen melisa çayı aynı zamanda bu problemler sebebiyle gerilen vücudun rahatlamasını da sağlar.

Ağrı kesici ve ateş düşürücü nitelikte bir şifa kaynağıdır. Bu da melisa çayını grip, nezle gibi problemlerin yanı sıra migren kaynaklı baş ağrılarının giderilmesi için de önemli bir yardımcı yapar.

Melisa bitkisi nasıl kullanılır?

Melisa çayının sakinleştirici özelliğinden faydalanmak için kurutulmuş ya da taze yapraklarından çay hazırlanabilir. Bunun yanı sıra hoş kokusu itibarıyla balık ve tavuk yemeklerinde, meyve salatalarında ve ferahlatıcı soğuk içeceklerde kullanılmaya uygundur.

Melisa çayının yan etkileri nelerdir?

Melisa çayı gereğinden fazla tüketilip aşırı kaçıldığı takdirde kısa süreli baş dönmesine sebep olabilir.

Melisa çayı, sakinleştirici ilaçların etkisini artırır. Bu sebeple sakinleştirici özellikte ilaçlarla birlikte tüketilmesi önerilmez.

Diyabet ve tiroit hastaları melisa çayı tüketmeden önce bir uzman görüşü almalıdır.

Hamilelik dönemlerinde kullanılmasının anne adayına ne gibi yansımaları olacağına dair yeterli bilimsel kanıt mevcut değildir. Bu sebeple riske girilmemesi adına hamilelik döneminde tüketilmemesi daha sağlıklı olur.