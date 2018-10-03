Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene içmenin tüm yararları!

Maydanozgiller familyasının bir mensubu olan rezenenin en belirgin özellikleri hafif keskin kokusu ve dereotuna benzeyen kokusu. Rezenenin yapraklarının ve kabuklu tohumlanın toplanıp kurutulmasından elde edilen baharat formunun tüketilmesi mümkün. Özellikle Hint ve Orta Doğu mutfağında rezenenin kabuklarından elde edilen baharat sıkça kullanılıyor. Bunun yanı sıra çay şeklinde tüketimi de oldukça yaygın. Büyük marketlerden taze olarak ya da aktarlardan baharat olarak temin edilebilen rezeneden birçok derde deva bitki çayı hazırlanabilir.
Rezene çayının faydaları nelerdir?
Rezene çayı nasıl hazırlanır?
Rezene çayı hazırlamak için ihtiyaç duyulan tek şey 1 tatlı kaşığı kadar rezene baharatı. Küçük bir tencerenin içerisinde kaynatılmış 1,5 su bardağı kadar suya ilave edilen rezene baharatını bir süre kısık ateşte kaynatın. Rezenin tüm aroması suya nüfuz ettikten sonra tencereyi ocaktan alın ve çayı birkaç dakika dinlendirin. Bir süzgeç aracılığıyla süzdüğünüz çayı servis edebilirsiniz.
Rezene çayının daha şifalı bir hale gelmesi için içerisine birkaç dilim limon eklenebilir. Kaynama aşamasında tencerenin içerisine küçük bir parça zencefil atmak da yine aynı şekilde çayın vücuda olan olumlu etkilerini artırır. Çayın tadını acı bulup tüketmekte zorlananlar ise içerisine bal ilave ederek tatlandırabilirler.