Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene içmenin tüm yararları!

Maydanozgiller familyasının bir mensubu olan rezenenin en belirgin özellikleri hafif keskin kokusu ve dereotuna benzeyen kokusu. Rezenenin yapraklarının ve kabuklu tohumlanın toplanıp kurutulmasından elde edilen baharat formunun tüketilmesi mümkün. Özellikle Hint ve Orta Doğu mutfağında rezenenin kabuklarından elde edilen baharat sıkça kullanılıyor. Bunun yanı sıra çay şeklinde tüketimi de oldukça yaygın. Büyük marketlerden taze olarak ya da aktarlardan baharat olarak temin edilebilen rezeneden birçok derde deva bitki çayı hazırlanabilir.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene çayı, yalnızca bir fincan tüketildiğinde dahi midede gelişen ekşime ve yanma problemlerine çözüme ulaşmasını sağlayabilir. Mide kaynaklı reflü, gastrit gibi şikayetler söz konusu olduğunda da uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bitki çaylarından biri olan rezene çayı, aynı zamanda spazm çözücü bir etkiye sahiptir.

Östrojen hormonunun salgılanma oranını artırır ve libidoyu artırır. Rahimde meydana gelen kasılmaları engeller, regl döneminde yaşanan sancıların şiddetini azaltır. Regl döneminin daha konforlu geçmesini sağlar.

Lohusa döneminde vücuttaki süt üretimi artırır. Bu dönemde düzenli olarak günde 1 bardak rezene çayı tüketmek süt üretimini destekler.

İrritabl bağırsak sendromunun söz konusu olduğu hastalarda, şikayetlerin en aza indirilmesini sağlar. Hem papatya bitkisinin çayı hem de tohumu bu hastalığın sebep olduğu şişkinlik, gaz gibi sorunları giderir.

Bebeklerde meydana gelen kabızlık probleminin giderilmesini sağlar ve bebeklerin daha rahat bir şekilde uykuya dalmalarını mümkün kılar.

Düzenli olarak tüketilen rezene çayı metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olur ve daha hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlar.

Kan akışını düzenleyerek bağışık sistemini güçlendiir.

Doğal bir ağrı kesici olmasından ötürü diş ve baş ağrılarını azaltır.

Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Rezene çayı hazırlamak için ihtiyaç duyulan tek şey 1 tatlı kaşığı kadar rezene baharatı. Küçük bir tencerenin içerisinde kaynatılmış 1,5 su bardağı kadar suya ilave edilen rezene baharatını bir süre kısık ateşte kaynatın. Rezenin tüm aroması suya nüfuz ettikten sonra tencereyi ocaktan alın ve çayı birkaç dakika dinlendirin. Bir süzgeç aracılığıyla süzdüğünüz çayı servis edebilirsiniz.

Rezene çayının daha şifalı bir hale gelmesi için içerisine birkaç dilim limon eklenebilir. Kaynama aşamasında tencerenin içerisine küçük bir parça zencefil atmak da yine aynı şekilde çayın vücuda olan olumlu etkilerini artırır. Çayın tadını acı bulup tüketmekte zorlananlar ise içerisine bal ilave ederek tatlandırabilirler.