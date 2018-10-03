Yeşil çayın faydaları nelerdir ve zayıflatır mı? Yeşil çay içmenin yararları

Her ne kadar siyah çay kültürümüzün bir parçası olsa da yeşil çay kadar sağlığa faydalı değil. Siyah çay tüketiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri olduğumuz göz önünde bulundurulursa bunun yerine yeşil çay tüketimini alışkanlık haline getirmemizin toplum sağlığına sağlayacağı fayda öngörülebilir. Peki yeşil çayın faydaları nelerdir ve nasıl içilir?

Yeşil çayla siyah çayın farkları nelerdir?

Esasında yeşil çay da siyah çay da aynı bitkiden elde ediliyor. Aralarında fark ise siyah çayın kurutulma aşamasında oksijenle tepkimeye girmesi. Yeşil çay ise hızlı bir şekilde kurutularak böylesi bir tepkimeden uzak tutuluyor.

Yeşil çayda ne kadar kafein bulunur?

Yeşil çay, siyah çay ve kahveye oranla çok da az miktarda kafein içerir. Buna rağmen kafein tüketimini sınırlandırması gereken kişilere yeşil çay tüketilmesi önerilmez.

Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay, siyah çaya oranla çok daha az işleme maruz kalır. Bu sebeple antioksidan oranı yüksektir. Antioksidan içeren yapısı sayesinde damar tıkanıklığı, diyabet gibi hastalıklara iyi gelir. Aynı zamanda tansiyon problemlerine karşı doğal bir yardımcı niteliğinde olup harici uygulamalarda cilde çeşitli faydaları dokunur. İçerisinde bol miktarda C vitamini barındır ve psikolojik açıdan rahatlamayı sağlar.

Yeşil çay içerek zayıflamak mümkün mü?

Kafein içeren yapısı sayesinde yağ yakımını hızlandırır, bu açıdan diyet dönemlerinde tüketilmesi önerilen iyi bir yardımcıdır. Özelikle son yıllarda diyet listelerinde kendine yer bulan yeşil çay, enerji verici özelliğiyle iştahı bastırır ve bu sayede kalori alımının önüne geçer.

Yeşil çay nasıl içilir?

Tıpkı siyah çay gibi demlenerek tüketilmesi mümkündür. Son yıllarda birçok firma hazır poşet çay şeklinde yeşil çay satışı gerçekleştirse de ideal olanı aktarlardan alınacak doğal yeşil çayların tüketilmesidir.

Bir miktar suyu kaynattıktan sonra 1-2 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra suyun içerisinde 1 çay kaşığı kadar yeşil çay ilave edin. Bu şekilde 2-3 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.

Yeşil çayın zararları var mı?

Tüm bitkisel çaylarda olduğu gibi yeşil çayın da aşırı derecede tüketilmesi halinde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması olasıdır. Bu sebepten ötürü uzmanlar, gün içerisinde 3-4 bardağın üzerinde yeşil çay tüketilmemesini öneriyorlar. Bununla birlikte yeşil çay, içeriğinde kafein barındırması sebebiyle, hamilelikte döneminde tüketilmesi uygun olmayan ürünlerden biri konumunda.