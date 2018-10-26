Hemoroid nasıl geçer? Hemoroid için çobançantası kürü

Hemoroid ağrısını geçirmek için bitkisel tedaviler yapılması gerekenler nelerdir? Basur yani hemoroid ağrısını azaltmak, basur sorununa nokta koymak için bitkisel tedaviler uygulanmaktadır.

Basur, hastalık aşaması ve hastanın durumuna göre tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Evde uygulanan tedaviler arasında ılık suya oturarak kasların rahatlaması sağlanır böylelikle basur ağrısı azalır.

Bu yöntemin yanında suyun içine karanfil çayı konularak basur ağrısı biraz daha azaltılır. Basur ağrısını azaltmak için yapılan bir diğer yöntem ise sıak tuğlaya oturarak rahatlama sağlanması durumudur. Basur şişmiş ise sülük yapıştırarak da basur ağrısı geçer, basurun üzerine yapıştırılan sülük içi pis kan dolu basur memesindeki kanı emerek şişliği azaltır ve rahatlama sağlar. Basur ağrısı nasıl geçer sorusuna verilecek en önemli cevap dışkılama alışkanlığıdır.

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Tuvalet sonrası makat bölgesinin tahriş edilmeden bol su ile yıkanarak hijyen sağlanması, makattan dışarı çıkan memelerin tekrar içeri itilmesi ağrı, kanama ve iltihaplanmayı önleyecektir. Bunun için parmağınıza vazelin sürerek dışarı çıkan basur memelerini yavaşça içeri ittirin, aksi takdirde dışarıda kalan basur memeleri kuruma yapar ve ağrı yapmasına neden olur.

Basur ağrısını azaltmak için ılık suda oturmak gibi çözümler hemoroid acısını hafifletecektir fakat bu yöntemler sadece basurun ağrısını dindirir; basuru tam olarak geçirmez. Basurdan temelli kurtulmak için bitkisel tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

İbrahim Saraçoğlu'ndan hemoroid tedavisi için Çobançantası kürü!

Hemoroid tedavisi için İbrahim Saraçoğlu'ndan Çobançantası kürünün detayları

4 tatlı kaşığı çobançantası,

4 bardak soğuk su

Çobançantası kürü nasıl yapılır?

Kürü için suyun içerisine çobançantası bitkisi kıyılarak atılır ve 8 saat kadar bekletilir. 8 saatin ardından elde edilen ve süzülen karışım gün içerisinde taze bir şekilde tüketilir.

Elde edilen kürden yararlanılarak, pamuk ile emilerek basur olan bölgeye sürülür. Çobançantası kürünü düzenli olarak 1 hafta kadar tüketin ve basur şikâyetlerinizin azaldığını görün.

Hemoroid (Basur) bitkisel tedavisi olarak doğada bulunan diğer bitkilerden de yararlanabilirsiniz. Örneğin siyah üzüm yaprağı kürü, semizotu kürü, zeytinyağı kürü ve maydanoz kürü gibi çeşitli kürlerde kullanılabilir.

Tüm bu kürlerde sıcak su ile yapılarak demle şeklinde hazırlanarak yemeklerden sonra tüketilebilir.