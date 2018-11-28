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Hamilelikte neden olur?

dönemlerinde birtakım cilt sorunlarına normalden daha çok rastlanmaktadır. de bunlardan biridir. Bazı hamilelerde gebelik sırasında hiç sivilce oluşmazken bazılarında sivilce oluşumunda artış gözlemlenmektedir. Bunun nedenleri genellikle altıncı haftadan artan hormonlardır, hormon artışlarıyla birlikte ciltte yağlanma da doğrudan artar. Bu duruma bağlı olarak yağ dokusunun artması sivilcelerin oluşmasına neden olmaktadır.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:49
Hamilelikte sivilcelenme neden olur?

Nasıl ki ergenlik dönemlerinde yüzde oluşan sivilceler zaman ilerledikçe geçiyorsa aynı şekilde hamilelik sırasında da oluşan sivilceler hamilelik sonrasında sürmez ve yok olur fakat bu durum hamile kadınlarda hoş karşılanmaz.

Anne adaylarının sivilce şikayetleri çok rastlanan bir durumdur, hormonel değişiklikler sonucu yaşanan sivilce sıkıntısı doğumdan sonra geçer.

Hamilelikte sivilcelenme neden olur? Nasıl geçer?

Hamilelik sırasında meydana gelen sivilcelerden kurtulmak için yapılması gerekenler

  • Hamilelik sırasında makyajdan uzak durun, teninize makyaj malzemelerin temas etmesini engelleyin.
  • Kızartma yemeklerinden, patates cipslerinden, mısır patlaklarından, yağlı besinlerden kaçının, yağsız ürünler tüketin.
  • Temizlik adına yüzünüzü dezenfekte edin, aktarlardan alacağınız kükürtlü sabunlarla yüzünüzü en az günde 2 kez yıkayın.
  • Hali hazırda var olan sivilcelerinizle oynamayın, yeni oluşacak sivilcelerinizi sıkmayın.

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Hamilelikte sivilcelenme neden olur?
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