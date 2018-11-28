Nasıl ki ergenlik dönemlerinde yüzde oluşan sivilceler zaman ilerledikçe geçiyorsa aynı şekilde hamilelik sırasında da oluşan sivilceler hamilelik sonrasında sürmez ve yok olur fakat bu durum hamile kadınlarda hoş karşılanmaz.
Anne adaylarının sivilce şikayetleri çok rastlanan bir durumdur, hormonel değişiklikler sonucu yaşanan sivilce sıkıntısı doğumdan sonra geçer.
Hamilelikte sivilcelenme neden olur? Nasıl geçer?
Hamilelik sırasında meydana gelen sivilcelerden kurtulmak için yapılması gerekenler