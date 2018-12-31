Saç kepeklenmesi neden olur? Nasıl geçer?

Saç kepeği gözle görülür bir rahatsızlık olduğundan dolayı bu problemi yaşayan insanların bir çoğunda psikolojik olarak etkilenmeler görülmektedir.

Çok basit gibi görünse de dikkate alın

Saç kepeği çok basit bir rahatsızlık olarak görünse de ciddi cilt hastalıklarının habersici olma ihtimali yüksektir. Kepeklenme yaşayan insanların kepeklenmenin geçmemesi veya boyut değiştirmesi halinde mutlaka doktora gitmeleri gerekmektedir. Ooluşabilecek saç derisi hastalıklarının önüne geçilebilmesi için önemlidir.

Kullandığınız şampuan saç derinize iyi gelmiyor olabilir

Kendi saç ve deri tipine uygun şampuan seçimi saç kepeklenmelerinde büyük rol oynar. Kendi saç tipinin tanınması kullanılacak şampuanın kepeklenme yapmaması için önemlidir. Her şampuan her saç ve deri tipine iyi gelmediği uzmanlar tarafından birçok kez söylenmiş ve dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Kepek neden olur?

- Saçların az taranması ya da fırçalanması

- Fazla kurumuş ciltler

- Soğuk hava

- Sedef hastalığı ( Bu hastalıkla saç kepeklenmesi bazen birbirine karıştırıabilir. Kafa derinizde çıkan büyük pullanma şeklindeki yaralar görürseniz mutlaka bir doktora gitmelisiniz)

- Egzama ve bunun gibi bazı cilt hastalıkları

- Nörolojik hastalıkların da saç kepeklenmesi yaptığı bilinmektedir.

- Stres bütün vücudunu etkisi altına aldığı gibi der dökülmesine ve saç kepeklenmesine de neden our.

- Saçlarınızı ne kadar sıklıkla yıkadığınıza mutlaka dikkat etmelisiniz. Fazla yıkanan saçlar saç derisinde tahrişlere ve aşınmalara neden olacağı için saç kepeklenmesine davetiye çıkarmaktadır. Bununla beraber az yıkanan saçlarda da sık sık görünen bir porblemdir.

- Fazla katkı maddesi içeren saç spreyi, jöle vb maddelerin saç kepeği oluşumunda önemli rol oynar.

Saç kepeği oluşumu nasıl engellenir?

Saç kepeği oluşumunu engellemek kendinize iyi bakmaktan geçer. Örneğin saçlarınızı yıpratmadan düzenli olarak yıkarsanız kepek oluşumunun önüne büyük ölçüde geçebilirsiniz. Temizlik ve hijyen dışında saça dışarıdan sürülen içinde kimyasal bulunduran maddelerin sürülmemesi önerilir. Güneş ışığının vücuda faydası ve zararları olduğu gibi saçınızada fayda ya da zarar getirebilir. Fazlaya kaçmamak koşuluyla güneş ışığı saçlarınıza iyi gelir ve kepek oluşumunu engeller. Fazla güneşe maruz kalan saçların daha da kuruduğu bilinmektedir. Zaman ayarlanması iyi yapılmalıdır aksi halde saçlarınız kuruyabilir.

Doktor kontrolünde çinkü ve B vitamin takviyesi kafa derinizin dökülmesini ve kepek oluşumunu engelleyecektir. Doktorunuzun uygun gördüğü miktarda çinkü ve B vitamin kullanımı saçta kepek oluşumunu engellediği bilinmektedir.

Saçlarınızı çok sıkı toplamayın

Fazla sıkı toplanmış saçların yıprandığı ve saç tellerinde kopmalar meydana geldiği bilinmektedir. Çok sıkı toplanmış saç derisi gerilim nedeniyle zarar görür ve deride aşınmalara sebep olur. Bu durumda saç kepeği problem yaşanması daha olasıdır.