Brokolinin faydaları nelerdir? Uzmanlar brokoliyi suda haşlamayın diyor çünkü...

Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ''glukosinolatlar'' denen etkili bileşenleri de içeriyor.

Bu bileşiklerden özellikle sülforafan ve indol-3-karbinolün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğunun klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.