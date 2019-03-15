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nelerdir? Uzmanlar brokoliyi suda haşlamayın diyor çünkü...

son zamanlarda ülkemizde hemen hemen her evde sıkça tüketilen oldukça popüler ve sağlıklı besinlerden biri. başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan olan brokoliyi genelde suda haşlayarak tüketiyoruz ama uzmanlardan bu konuda bir uyarı geldi. Peki nelerdir? Brokoliyi nasıl tüketirsek daha sağlıklı olur? İşte tüm bu soruların cevabı ve brokoli mucizesi...

Giriş Tarihi: 15.3.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 12:09
Brokolinin faydaları nelerdir? Uzmanlar brokoliyi suda haşlamayın diyor çünkü...

, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ''glukosinolatlar'' denen etkili bileşenleri de içeriyor.

Bu bileşiklerden özellikle sülforafan ve indol-3-karbinolün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğunun klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

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Brokolinin faydaları nelerdir? Uzmanlar brokoliyi suda haşlamayın diyor çünkü...
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