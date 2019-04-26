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Bu besinlere dikkat! İşte buzdolabına konulduğunda zehre dönüşen

buzdolabına koymak herkesin yaptığı bir şey olsa da buzdolabına konulan bazı besinlerin aslında soğukta durması sakıncalı olabiliyor. Bu buzdolabına konulduğu anda tadı bozulabiliyor. Peki buzdolabına konulduğundan tadı bozulan besinler nelerdir? Neden bu besinleri buzdolabına koymamalıyız. İşte buzdolabına konulduğundan tadı bozulan besinler...

Giriş Tarihi: 26.4.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.4.2019 10:34
Bu besinlere dikkat! İşte buzdolabına konulduğunda zehre dönüşen besinler

KARPUZ

Lezzetli bir karpuz yemek isteyenler, onu buzdolabından uzak tutmak zorunda. Aynı zamanda içindeki antioksidanların aktif olması için de karpuzun belirli bir ısıda tutulması gerekiyor, yani oda sıcaklığında.

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Bu besinlere dikkat! İşte buzdolabına konulduğunda zehre dönüşen besinler
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