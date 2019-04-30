Balık yağı nedir? Balık yağının faydaları nelerdir?

Fetüs için de annenin balık yağı kullanımı oldukça önemlidir. Yapılan son çalışmalara göre balık yağının son 3 ayda anne karnında alınması bebeklerin ilerdeki diğer çocuklarla karşılaştırıldıklarında el ayak göz koordinasyonlarının çok daha iyi olduğu, pratik zekalarının, analitik düşünme yeteneklerinin, matematik akıllarının daha yüksek olduğu ve diğer çocuklara göre işitsel, görsel zekalarının çok daha iyi olduğu ortaya çıkar.

Annenin hamilelik döneminde balığın vücudundan elde edilen balık yağı kullanılmalıdır ancak hamilelik dönemi dışında her türlü balık yağı kullanılabilir, annelerde sütün kalitesini arttırmak için de balık yağı tavsiye edilir. Balık yağı, balıklardan elde edilebileceği gibi bazı yiyeceklerden de elde edilebilir. Keten tohumu, semizotu, ceviz, avokado gibi gıdalar somon balığı, alabalık, sardalya gibi balıklar yine balık yağını elde edebileceğimiz besin kaynaklarıdır.

Uzmanların balık yağı hapı konusundaki görüşleri genel olarak şu şekildedir: Mümkün olduğu takdirde besin ve balıklardan balık yağı sağlanması tavsiye edilir fakat bu durum gerçekleşmezse balık yağı hapı kullanmada da herhangi bir problem yoktur.

Balık yağının faydaları nelerdir?

Balık yağı; kolestrolü düşürür, algılamayı arttırır. Yetişkinlerde alzheımer ve kalp krizi risklerini azalttığı gibi çocuklarda da matematik zekasını arttırır.

Balık yağı yine kanser riskini azalttığı gibi vücut direncini de güçlendirir, enfeksiyon ve şeker hastalığı riskini azaltır. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalıkalrda vücudun direncini arttırdığı gibi, diğer vitaminlerin de emilimlerini arttırır.