İğdenin faydaları nelerdir? İğde nerede yetişir?

İğdenin faydalarını hem ekolojik hem de medikal (insan sağlığı için) olarak ikiye ayırabiliriz. İğde bitkisi alkaloitler, su ve yağda çözünen vitaminlerin yanı sıra karbonhidratlar ve biyolojik olarak aktif lipitler bakımından zengindir. Bu nedenle iğde geleneksel bitkisel ilaçlarda sıkça kullanılmaktadır ve modern tıptaki kapsamı geniş çapta araştırılmaktadır. Bu sert, yaprak döken ağacın sağlığa faydalarını sabah.com.tr olarak derledik.

Böbreklere olan faydası: Görüntü olarak zeytine benzeyen iğde meyvesi özellikle böbrek hastalarına tavsiye edilmektedir. Vücudun ağır yükünü çeken böreklerimiz vücuda giren zararlı maddelerin ayırıp vücuttan atılması sağlar.

Vücudumuzun arıtma tesisi olan böbreklerimizde besinler süzülürken kişi eğer yeteri kadar su ve sıvı tüketmiyorsa bazı kalıntılar birikir. Bu kalıntılar zamanla böbrek taşı oluşturabilir. Böbrek taşı kişiye çok rahatsızlık ve acı veren bir şeydir. Vücudun böbrek taşından kurtulması da uzun, acılı ve zor bir süreçtir. Böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilere özellikle iğde meyvesi tavsiye edilmektedir. Böbrekler için iğde meyvesinin etli kısmını tüketebilirsiniz. Böbrek taşı rahatsızlığı içinse çekirdekleriyle birlikte çiçeklerinin kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilmektedir.

İshali geçirir: Sindirim sisteminin bir parçası olan böbreklere faydalı olan iğde ishale de iyi gelir. İnsanı zor sıkıntıya sokan, günlük işlerini yapmasına engel olabilecek ishal çok rahatsız edici olabilir. Ayrıca ishal ile kaybedilen mineral ve sıvının geri alınamaması başka rahatsızlıklara yol açabilir.

Bu durumda iğde suyu kaybedilen sıvının, minerallerin ve elektroitlerin geri alınması açısından faydalıdır. İğde suyu hazırlamak için bir avuç kadar iğneyi rengi sarılaşıncaya kadar kaynatın. İğdeyi yiyip suyunu içmeniz ishalinize iyi gelecektir.

İğdenin faydalarını madde madde şu şekilde özetleyebiliriz:

Zengin vitamin (C, K, B1 ve B2) deposudur,

Bağırsaklara ve ishale iyi gelir

Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir,

Sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur,

Zihne iyi gelir,

Sindirimi kolaylaştırır,

Egzemaya iyi gelir,

Öksürüğe iyi gelir.