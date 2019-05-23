Kaparinin faydaları nelerdir? Kapari ne işe yarar?

Kapari ismini hiç duymamış olabilirsiniz ancak Akdeniz mutfağına aşina iseniz, muhtemelen kapari ile de tanışmıştınız. Bu yenilebilir çiçek tomurcukları küçük olabilir, ancak her porsiyona iyi bir tat, besin maddesi ve sağlık yararları sağlarlar. Ayrıca salatalara, soslara ve farklı yiyeceklere katıldıklarında harika lezzetler ortaya çıkartıyorlar.

KAPARİNİN FAYDALARI

Kaparinin tüketilmesindeki yararları sizler için derledik:

Antioksidan etkisi ile vücutta ödem oluşumunu önler.

Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kilo vermek isteyenler için yardımcıdır. Tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verir, yorgunluk hissini azaltır.

Kilo vermeye katkı sağlar.

İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde diş ve kemik gelişimine destek olur.

Karaciğerin yağlanmasını önler.

Cilt sağlığını destekler.

Lösemi, anemi gibi hastalıklarda alternatif tedavi amaçlı kullanılabilir.

Böbrek taşı tedavisinde, mide bağırsak sorunlarında kapari bitkisinden yararlanılabilir.

MS hastalığına oldukça iyi gelir.

Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.

Kapari turşu olarak tüketilebileceği gibi balık, beyaz ve kırmızı et gibi yemekler ile beraber pişirilerek veya domates soslarının içerisine eklenerek de tüketilebilir. Ayrıca kaparinin en çok kullanım şekillerinden biri de kapari reçelidir.

Kapari, çay olarak tüketilmek istenirse 6 bardak sıcak su içine 1 çay kaşığı kapari çayı ekleyerek 5 dakika demledikten sonra aç karnına günde 3 kez tüketilebilir.

Kapari doğru tüketilmezse zehirli bir bitkiye dönüşeceğinden tüketim şekli çok önemlidir. Kapari taze olarak tüketilmez; çünkü kaparinin zehrini atabilmesi için mutlaka gölgede kurutulması gerekmektedir. Bu nedenle kapari satın alınmadan önce mutlaka güvenilirliği araştırılmalı ve iyi işlenmiş kapari alınmalıdır.