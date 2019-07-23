Balın faydaları nelerdir? İşte enerji deposu balın faydaları...

Protein deposu balın faydaları her zaman merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Arıların doğadan insanlara aktardığı bal, fazla tüketildiğinde zararları da olabiliyor. Kaymak ve terayağıyla tüketebileceğiniz balın bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. Peki balın faydaları nelerdir?

BALIN FAYDALARI NELERDİR?

Hafızanızı güçlendirir: Her gün bal yemek strese karşı savaşmaya yardımcı olur, vücutta antioksidan etkisi gösterir ve hatta hafızayı geliştirir. Ek olarak şunu da bilmelisiniz ki, bal kalsiyum içerir; kalsiyum beyin tarafından emilir ve beynin işlevlerine yardımcı olur.

Cildi yeniler: Bal dermatit ve kepek gibi cilt hastalıklarını hafifletir. Hastalıklardan etkilenen bölümlere bal sürüldükten sonra iyileştiği gözlenmiştir. Saç dökülmesine de faydalı olduğu öne sürülmektedir.

Damarları açar: Diğer şekerlerin oksine okisjen ile reaksiyona girdiğinde tam yanma meydana geldiği için kanda daha az atık madde bırakır. Kalp adelesine faaliyet ve zindelik vermesiyle Kalp Hastalarına faydalıdır.

Öksürük şurubuna alternatif: Bal, özellikle de çocuklarda tıkanıklık belirtilerini hafifletir. Şurup kıvamındaki bal ağız içinde bir tabaka oluşturur ve böylece tahriş olmuş alanlar yatışır, enfeksiyon yayılması zayıflar. Soğuk algınlığının tedavisinde vazgeçilmez bir yardımcıdır.

Kabızlığı yok eder: Bilhassa sıcak suyun içine katılarak yapılan bal şerbeti kabızlığı kısa sürede geçirir.

Gözün görme gücünü arttırır: Nar suyu ile karıştırılıp göze sürme gibi çekilirse gözün keskin görmesini sağlar.

Yaralara ve kesikleri iyileştiriyor: Doğal bal, antiseptik antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu özellikler yaraların temizlenmesine ve kesiklerin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Bununla birlikte balı kesiklerin ve yaraların sebep olduğu ağrı ve acılara iyi geliyor.

Karaciğeri temizler: Bal karaciğer ve göğsü temizler. Baldaki ciholin karaciğerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yağın giderilmesi için harekete geçirir.

Kolesterol seviyenizi düzenler: Balın bunu sağlayabilmesinin sebebi kolestrol içermemesidir. Balın içerdiği vitaminler ve mikro elementler kandaki kolestrol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Uykusuzluğu anında geçirir: Bazen gecenin ortasında uyanırız. Bunun nedeni, uykumuz sırasında beynimizin glikojen denilen bir maddeye ihtiyaç duyması ve böbreklerde bulunan adrenal bezleri, sizin uyumanıza izin vermeyecek şekilde adrenalin ve kortizolün çıkmasına neden olmasıdır. Neyse ki, bal glikojen içerir, bu yüzden uykudan önce tüketmek, adrenalin akışını önlemenize ve iyi bir gece uykusu sağlamanıza yardımcı olur.

Balın besin değerleri

- Sodyum 6 mg

- Protein 15 mg

- Karbonhidratlar 17g

- Kolesterol 0

- Yağ 0

- Pantotenik Asit 05 mg

- Riboflavin 06mg

- C vitamini 1mg

- Çinko 03 mg

- Demir 05mg

- Potasyum 0 mg

- Kalsiyum 0 mg

- Fosfor 0 mg

- Su 6 g

- Fruktoz 1 gr

- Maltoz 5g

- Glikoz 5 gr